CORONAVIRUS | Ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat. Explicații OFICIALE (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a făcut, duminică, o serie de clarificări cu privire la condițiile în care o persoană poate fi considerată ”contact direct” al unui pacient diangnosticat cu coronavirus. Aceste condiții au fost stabilite în cadrul unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

”Am clarificat ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat.

Cotactul apropiat este definit ca:

- persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient infectat cu COVID-19.

- persoana care a avut contact fizic direct cu un cetățean infectat cu COVID-19, de exemplu, o strângere de mână neurmată imediat de igiena mâinilor.

- persoana care a avut contact direct, neprotejat, cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19. De exemplu, în timpul tusei sau atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuși.

- persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și pe o durată de peste 15 minute.

- persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (sală de clasă, sală de ședință, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minim 15 minute și la o distanță mai mică de 2 metri.

- persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient infectat cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție”, a explicat Marcel Vela, într-o declarație de presă, susținută, duminică, la sediul MAI.

Tot atunci, ministrul ținut să transmită populației că instituirea stării de urgență este o măsură adoptată spre binele tuturor și a făcut apel la cetățeni să acționeze cu calm și responsabilitate și să respecte toate recomandările oficiale venite din partea autorităților.

”E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Trebuie să acționăm cu calm, cu responsabilitate și cu grijă pentru cei din jur. Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare a virusului și de îmbolnăvire a altor persoane.

Vă rog să evitați deplasăile care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, a mesajelor scrise de oameni inconștienți sau care au anumite interese obscure, poate chiar economice. Susțineți eforturile autorităților. Cu toții acționăm pentru limitarea infecțiilor cu noul virus. (...) Urmează zile complicate pentru cei din tereni, medici, angajați în unitățile sanitare, pompieri, polițiști. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a le asigura tot sprijinul. Dumneavoastră, cetățenii, ne puteți sprijini stând acasă. Suntem o națiune puternică, haideți să arătăm împreună acest lucru”, a subliniat Marcel Vela.

