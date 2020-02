Coronavirusul i-a pus pe jar și pe angajații din zona transporturilor feroviare. Măsuri suplimentare de dezinfecție au fost anunţate de directorul general al CFR Călători, Dan Costescu, pentru trenurile companiei, în încercarea de opri răspândirea virusului. Costescu a anunţat că măsurile sunt preventive şi nu trebuie să stârnească niciun fel de panică, informează B1 TV.

Toate trenurile CFR Călători care ies din revizie sunt curăţate şi dezinfectate, iar pentru trenurile internaţionale au fost luate măsuri speciale. În punctele de intrare în ţară s-a făcut dezinfecţie suplimentară la capetele vagonului, la toalete şi la elementele care sunt atinse, respectiv clanţe, cotiere, măsuţe şi barele de urcat în tren.

