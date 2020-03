CORONAVIRUS | Sute de persoane, la coadă, în fața Spitalului Colentina: Conducerea unității medicale face un triaj riguros al pacienților și rudelor (VIDEO)

Sute de persoane se află, miercuri dimineață, la coadă în fața Spitalului Colentina din Capitală după ce conducerea unității medicale a luat decizia de a face un triaj foarte riguros în cazul pacienților veniți la consultate și a rudelor celor internați.

Totul, în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Astfel, pacienții sunt trecuți printr-o cameră de triaj și se face o anchetă epidemiologică. Practic, ei sunr rugați să completeze un formular în care să declare pe cine vizitează, când au fost programați sau dacă au călătorit în străinătate.

Oamenii care stau la coadă susțin că nimeni nu le-a explicat ce se întâmplă și de ce procedura durează atât de mult.

