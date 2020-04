Pandemia de COVID-19 schimbă regulile atât în privința călătoriilor interne, cât și a celor în afara țării. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a explicat ce restricții vor fi impuse de acum înainte.

Panouri separatoare între șofer și pasageri în mijloacele de transport în comun, mai puțini oameni în tramvaie, autobuze sau troleibuze, distanțare în avion între grupuri de persoane. Acestea sunt doar o parte pe care pandemia de coronavirus le aduce în privința călătoriilor. Adina Vălean a declarat, la Digi 24, că statele membre ale UE vor stabili un set de măsuri pentru reluarea transporturilor.

”Pentru avioane ne gândim, nu atât ca o regulă generală, rândul din mijloc liber, pentru că pot călători familii cu trei membri care călătoresc împreună, ne gândim la distanţarea între grupuri care călătoresc împreună. Apoi, în toate punctele unde se face o verificare de acte, chiar şi în magazinele din aeroporturi, să existe o separare între lucrători şi clienţi. De asemenea, separarea fluxurilor care vin şi care pleacă. Vom da recomandări cum să se procedeze, cum să fie protocoalele”, a spus Adina Vălean, care le recomandă celor care vor să călătorească se se informeze din timp în legătură cu noile proceduri.

Totodată, comisarul european susține că, pentru a fi menținută măsura distanțării sociale, în mijloacele de transport public are trebui să fi mai puțini pasageri, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o creștere a frecvenței cu care acestea circulă.

”Pentru transportul în comun unde sunt mai multe uşi de acces, trebuie să se facă un flux şi trebuie făcută separarea, indicarea clară unde se aşează fiecare şi numărul acceptat în interior în funcţie de volumul şi capacitatea mijocului de transport. Poate să crească şi frecvenţa mijloacelor de transport pentru că dacă mergi cu mai puţini pasageri, ar trebui să ai mai multe autobuze la dispoziţie”, a mai spus comisarul.

Adina Vălean a vorbit și despre subiectul vacanțelor din această vară, precizând că fiecare stat în parte trebuie să ia o decizie în această privință. Asta pentru că nu se va renunța în același timp la toate restricțiile de călătorie.

Multe dintre statele europene au adoptat sau se pregătesc să adopte o ridicare a restricțiile impuse pentru a face față pandemiei de COVID-19. Printre ele, Grecia planifică de o redeschiderea economică iar o primă măsură privește relansare turismului, un sector foarte important în economia elenă. Iar pentru a limita riscurile de răspândire a COVID-19, ministrul Turismului din Grecia a venit cu ideea folosirii unui „pașaport de sănătate”, în baza căruia turiștii trebuie să demonstreze că nu sunt purtători ai SARS-CoV-2.

În România, relaxarea parțială a restricțiilor va începe din 15 mai.

Grupul de Comunicare Strategică a transmis că până duminică la ora 13.00, la nivel național au fost confirmate 11.036 de cazuri de infectare cu COVID-19, cu 401 mai multe decât la raportarea făcută cu o zi înainte, la aceeași oră. 236 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Totodată, 3.054 de persoane au fost declarate vindecate.

