CORONAVIRUS | Controale în trenuri și în gări: Călători prinși fără măști de protecție. Amenzi de 6 milioane de lei (VIDEO)

În contextul pandemiei de coronavirus, în trenuri, purtarea măştii de protecţie este obligatorie pe toată durata călătoriei, inclusiv la urcarea şi coborârea din vagon. Cu toate acestea, pentru unii, regula nu este obligatorie ci aleatorie, astfel că, poliţiştii au descins în trenuri, mii de români fiind prinşi fără mască și sancționați.

Nu o să-ți vină să crezi CÂT costă un meniu de nuntă gătit de către chef Florin Dumitrescu

În ultima săptămână, Poliţia transporturi feroviare a fost în control în aproape 450 degări şi în peste 1.100 de trenuri de călători. Dintre acestea, aproape 400 de trenuri care fac legătura cu litoralul, iar alte aproximativ 400 care merg spre sau dinspre staţiunile montane.

În urma acestor controale, poliţiştii au dat peste 9.400 de de amenzi, valoarea lor ridicându-se la 6.000.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate şi bunuri în valoare de 23.000 de lei.

Totodată, aceste contoale vizează şi pe cei care circulă fără bilet, precum şi evaluarea modului în care personalul feroviar îşi îndeplineşte atribuţiile.

Angajaţii CFR a declarat că se vor derula controale şi în perioada următoare, în toate trenurile de pasageri, la nivelul întregii reţele feroviare, în special în zonele importante de trafic, ca măsură pentru prevenirea şi controlul virusului SARS-CoV-2.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.