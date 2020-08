CORONAVIRUS | Coordonatorul DSP București cere spitalelor de copii să pregătească locuri pentru minorii care se vor infecta după începerea școlii (VIDEO)

Începerea noului an şcolar nu este privită deloc cu linişte de specialişti. Coordonatorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) București, Ionel Oprea, a cerut spitalelor de copii din Capitală să pregătească locuri pentru minori care ar putea fi diagnosticați cu COVID-19 în perioada următoare. Situaţia este extrem de gravă, de altfel. Doar 12 locuri destinate copiilor infectaţi sunt libere în Bucureşti, în acest moment. Iar o izbucnire a unor focare în şcoli ar fi un dezastru.

Coordonatorul DSP București face apel la spitalele de copii să se pregătească să primească pacienți după începerea școlii

”Am dat dipoziție să se documenteze clar, să avem informații începând din 10 septembrie câte paturi sunt și să cerem din partea acestor spitale să ne spună clar care este capacitatea maximă de izolare a copiilor care, în mod nefericit, vor fi infectați. Bineînțeles că trebuie să ne gândim și la celelalte spitale de pediatrie din București. De exemplu, la ”Grigore Alexandrescu”, care e multipavilionar, putem să discutăm dacă pot pune, la nevoie, la dispoziție un pavilion întreg. (...) Trebuie, așa cum s-au făcut recomandările, să se reducă la 15 (elevi într-o clasă – n.r.) și să respecte distanțarea și ventilația naturală, încât să nu permită transportul virusului în cantitate mare”, a declarat Ionel Oprea, la Europa FM.

Raed Arafat: Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Risc zero nu există

Într-o intervenție pe B1 TV, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că, cei mai mulți dintre copiii care se infectează cu noul coronavirus prezintă forme ușoare ale bolii. Pe de altă parte, acesta a subliniat că odată cu începerea școlii, "risc zero nu există", iar pericolul cel mai mare este ca minorii să transmită virusul adulților din familie și profesorilor.

”Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții. Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate. E o muncă dificilă, care implică profesorii, părinții, copiii și care trebuie făcută în tandem. Din păcate, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a reduce riscul la zero. Risc zero nu există, iar în situația de azi, cu această pandemie, noi putem reduce riscul, dar nu putem garanta că reducem riscul la zero. Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar”, a spus Raed Arafat.

Premierul Ludovic Orban: Dintre românii care s-au îmbolnăvit, procentul elevilor de vârstă școlară este de 6,3%

Totodată, premierul Ludovic Orban a declarat recent că, potrivit statisticilor, procentul cazurilor de infectare cu coronavirus în rândul elevilor, pe teritoriul țării, este de 6,3%, cu toate că noul an școlar încă nu a început.

„Dintre românii care s-au îmbolnăvit, procentul elevilor de vârstă școlară este de 6,3%, fără să fie școală. A existat o răspândire a virusului și pe această această categorie de vârstă. Riscurile sunt foarte mici. Majoritatea tinerilor nu dezvoltă forme grave, foarte mulți dintre ei nici nu au simptome sau nu le simt, nu le bagă în seamă, mulți se vindecă fără să știe că au fost infectați”, a declarat premierul la DIGI 24.