Situație halucinantă la Spitalul Județean Arad, în vreme de coronavirus. O femeie ar fi fost încuiată 6 ore într-un salon, alături de o pacientă confirmată cu COVID-19 care murise (VIDEO)

O femeie internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a reclamat că a stat încuiată timp de șase ore într-un salon, alături de o pacientă infectată cu coronavirus care murise. Conducerea unității medicale a deschis o anchetă internă, iar prefectul Gheorghe Stoian a subliniat că eventualii vinovați vor fi trași la răspundere și a prezentat măsurile pe care le-a luat în județ pentru limitarea răspândirii de COVID-19.



Reprezentanții spitalului au explicat că, în saloanele pacienților care nu sunt internați în stare gravă, medicul intră dimineața pentru a evalua starea lor, dar și de fiecare dată când i se solicită acest lucru. În ceea ce privește persoana decedată, care fusese confirmată cu COVID-19 și care ar fi rămas timp de șase ore în salon după ce a murit, conducerea unității a subliniat că va face verificări, pentru a stabili exact cine se face vinovat.

În orice caz, după mediatizarea cazului, un medic a demisionat pentru că s-a constatat că și-a îndeplinit defectuos atribuțiile, iar un altul a fost înlocuit, potrivit B1 TV.

„În ceea ce privește afirmațiile referitoare la închiderea pacienților în saloane, menționăm că această procedură se aplică la nivel național și este o măsură de precauție pentru a nu contamina partea decontaminată a secției. Îngrijorător este, în acest context, faptul că este posibil ca în spatele ușilor închise nevoile unor pacienți să fie ignorate de cadrele medicale, situație pe care încercăm să o corectăm prin schimbările operate în organigrama secției”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, printr-un comunicat de presă.



Totodată, Gheorghe Stoian, prefectul județului Arad, a adăugat că există o anchetă în desfășurare, precum și că vor exista sancțiuni.

„În momentul de față se află în desfășurare o anchetă administrativă, iar dacă vor fi fapte de natură penală, vă asigur că vor fi sesizate inclusiv organele de urmărire penală”, a declarat prefectul.

Oficialul a vobit și despre situația pacienților încuiați în saloane.

„Această procedură se aplică la nivel național și, probabil, este rezultatul faptului că nu toți pacienții respectă anumite reguli, așa cum nu respectă nici mediul public”, a adăugat Gheorghe Stoian.



În ceea ce privește măsurile luate în județ pentru limitarea răspândirii COVID-19, el a anunțat că „va fi pus în funcțiune inclusiv un spital de campanie, cu 240 de paturi, în incinta Expoziției Naționale Arad, pentru cazuri de COVID-19 ușoare și medii”.

