CORONAVIRUS | Cristian Busoi, despre aprovizionarea cu vaccinuri anti-Covid-19: Toată Uniunea Europeană are aceeași problemă (VIDEO)

Europarlamentarul Cristian Busoi a declarat, joi seară, în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că problema aprovizionării cu vaccinuri anti-Covid-19 este una la nivel european, nu este numai în România.

„Toată Uniunea Europeană are aceeași problemă (legată de aprovizionarea cu vaccinuri anti-Covid-19, n.r.), pentru că vaccinurile s-au contractat centralizat și fiecare țară primește proporțional prorata. Aici fiecare dintre țările europene sunt foarte atente să nu primească mai puțin decât s-a decis la început prin buna înțelegere a tuturor țărilor, cele 27. Problema de aprovizionare pe care o are România, o au și alte țări europene. Sunt unele foarte vocale și ofensive și e de înțeles. Ați văzut Italia este foarte, foarte dură în exprimare în această chestiune. Sunt două tipuri de probleme. Una este cea întâlnită în săptămânile trecute, în care vaccinul BioNTech – Pfizer nu a fost disponibil la cantitățile la care erau inițial stabilite a fi trimise. Motivul a fost schimbarea sitului de producție, se face producția în altă parte pentru a crește ritmul și s-au dat asigurări că odată ce această schimbare se face, mai durează câteva zile, se va recupera întârzierea și va veni mai multe vaccinuri, chiar, decât era programat. A doua problemă este cea cu compania Astrazeneca, care încă nu are autorizările finale, dar care deja a anunțat că reduce substanțial cantitățile de vaccinuri pentru Uniunea Europeană (UE) din motive de producție. Există însă anumite informații pe care oficialii eurpopeni le au, că aceasta nu este situația cu Marea Britanie, de exemplu, și că e posibil ca anumite cantități care sunt produse în UE să fie pregătite pentru a fi exportate în afară, din motive de preț sau poate din alte motive care țin de politica companiei”, a afirmat europarlamentarul.

Cât despre crearea unei linii de producție de vaccinuri în România, acesta a spus: „Sigur că, teoretic, se poate, dar ar trebui să trecem și prin Comisia Europeană. Dar a dezvolta capacități de producție acum nu e deloc simplu, ar dura câteva luni de zile și nu ne-ar ajuta”.

„Ideea este să ajungem să facem o vaccinare de cel puțin 60% din populație, în UE, până în vară”, a completat el.

