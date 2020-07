Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, consideră, în contextual creșterii alarmante a numărului de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, că legea CCR, care permite pacienților să plece din spitale, aduce un mare deserviciu României. Oancea a relatat, marți, pentru B1 TV, două întâmplări halucinante. În primul caz, pacienții vin la spital, anunță că sunt pozitivi și pleacă, iar în al doilea caz pacienții refuză tratamentul din cauza teoriilor conspiraționiste.

