CORONAVIRUS | Cum arată traumele pacienților în stare gravă. Medicul Virgil Musta: Foarte probabil să rămâi cu sechele / Medicul Radu Țincu: Va trebui să ne adaptăm viața la pandemie (VIDEO)

Cosmin Librimir, medic la Spitalul Județean de Urgență Reșița, a publicat mai multe poze cutremurătoare cu pacienți COVID-19 aflați în stare gravă. Acesta a venit cu o serie de explicații privind tratamentul și sechelele cu care rămân aceste persoane, pentru a atrage încă o dată atenția că noul coronavirus nu este doar o simplă răceală, cum afirmă unii. Doctor Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul de Urgență Floreasca, a ținut să sublinieze, de asemenea, că este absolut necesar să fim responsabili și disciplinați, pentru a nu cădea victime acestui virus extrem de periculos. „Nu putem rămâne închiși permanent în case. Va trebui să încercăm să ne adaptăm viața la această pandemie”, a precizat Țincu, pentru B1 TV. La rândul său, medicul Virgil Musta, responsabil pentru coordonarea secției COVID-19 de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a afirmat că această boală este extrem de înșelătoare, iar dacă relaxăm restricțiile doar pentru a ne distra, vom simți pe pielea noastră efectele mai târziu.

Medicul Radu Țincu, de la Spitalul de Urgență Floreasca, a explicat cât de dificilă este lupta unui pacient COVID-19 cu această boală și câtă muncă depun cadrele medicale pentru a-i fi alături. Doctorul speră ca aceste imagini să-i pună pe gânduri pe cei care afirmă sus și tare că totul e doar o conspirație.

„Dincolo de dramatism și impactul emoțional al acestor imagini, a fost foarte bine că au fost difuzate, pentru că le pot explica celor care încă mai cred că totul e o conspirație și că acest COVID-19 nu există. Aceste imagini le arată contrariul, faptul că pacienții aceștia sunt într-o stare gravă, se află atârnați de un fir de ață între viață și moarte, sunt pacienți care au fost puși pe burtă, în acea poziție specială, pentru că reprezintă ultima redută prin care sperăm să-i mai putem ventila și furniza oxigenul de care au nevoie. Într-una se vede de câți oameni e nevoie pentru a întoarce un astfel de bolnav, pentru că acesta este conectat cu foarte multe dispozitive, fire, catetere, sonde. Toate riscă să fie smulse când realizăm această procedură de întoarcere. Sigur că aceasta este varianta manuală. Sunt țări care au dotat spitalele cu diverse sisteme automate, așa-numite macarale sau scripeți de întoarcere a bolnavului, care ușurează foarte mult munca personalului. Din păcate, în România nu există astfel de dispozitive”, a declarat medicul Radu Țincu, pentru B1 TV.

La rândul său, medicul Virgil Musta, de la Spitalul ”Victor Babeș”, a susținut că îi sfătuiește pe toți cei care se află în dubii cu privire la gravitatea bolii să stea de vorbă cu pacienți care s-au vindecat. Vor auzi povești interesante. Acesta a subliniat că e mai bine să previi, decât să tratezi, mai ales că această infecție se poate lăsa cu sechele.

„Chiar mă bucur că ați dat aceste imagini, pentru că sunt cutremurătoare. Chiar discutam cu colegi de-ai mei în ideea ce trebuie să facem pentru a convinge lumea că este, totuși, o boală serioasă și nu e de joacă că pandemia. Sunt o serie de voci care afirmă idei conspiraționale, că noi ne jucăm prin spitale, decât să tratăm pacienții. De fapt, asta e realitatea. Am spus că eu invit pe oricine să stea de vorbă cu pacienți care au fost internați, au avut forme severe și au scăpat. Povestea lor e foarte interesantă și nu-ți mai vine să spui că e o simplă viroză. Din start trebuie să avem grijă să nu ne îmbolnăvim. În spital s-ar putea să ajungem într-o astfel de stare. Chiar dacă scapi, e foarte probabil să rămâi cu sechele după această patologie”, a explicat Musta, pentru B1 TV.

