CORONAVIRUS | Cum pot transmite virusul persoanele pozitive asimptomatice: Risc major de infectare pentru cei care nu poartă mască și se află în spații închise, neaerisite și aglomerate (FOTO, VIDEO)

Persoanele infectate cu noul coronavirus, dar asimptomatice, pot răspândi infecția mai ales în situațiile în care nu poartă mască de protecție și se află în spații aglomerate pentru o perioadă mai lungă de timp. Institutul Național de Sănătate Publică a publicat un grafic prin care sunt detaliate cazurile potențiale unde există riscul răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 de către persoanele infectate, dar care nu prezintă simptomele specifice pentru COVID-19.

Astfel, cel mai mare risc de transmitere a virusului apare în condițiile în care asimptomaticii se află în zone aglomerate, indiferent dacă sunt în aer liber sau în spații închise și nu poartă mască de protecție, iar oamenii strigă sau cântă sau, pur și simplu, vorbesc.

Din graficul transmis de autorități mai reiese că, în general, spațiile închise care nu sunt aerisite corespunzător sunt locurile cu cel mai mare risc de contaminare cu SARS-CoV-2, în special dacă acestea sunt aglomerate, iar contaactul dintre persoane este de lungă durată. Riscul transmiterii scade dacă oamenii poartă măști de protecție.

Totodată, tusea sau strănutul, chiar dacă sunt produse de iritații sau alergii, duc la o creștere a riscului de infectare în interior, indiferent de gradul de ventilație.

