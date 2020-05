Anterprenorii din domeniul turismului de pregătesc să își reia activitatea odată cu relaxarea măsurilor de restricție impuse în contextul pandemiei de COVID-19. În România, ridicarea parțială a unora dintre limitările instituite prin adoptarea stării de urgență va începe de la 15 mai iar reprezentanții companiilor din turism vor discuta cu autoritățile cu privire la modalitatea în care clienții ar putea fi primiți la terase și restaurante respectând totodată regulile de distanțare socială. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, Corina Martin, președinte al Asociației de Promovare Turistică din România (FAPT), a prezentat câteva dintre măsurile care vor fi discutate în zilele următoare cu reprezentanții Guvernului.

”Pe 8 mai avem o întâlnire cu Ministerul Economiei și cu domnul Raed Arafat, pentru ca măsurile pe care noi le propunem pentru deschiderea spațiilor de alimentație publică, pentru că hotelurile nu au fost nicio zi închise. Este vorba doar de a deschide spațiile de alimentație publică. (...) Românii abia așteaptă să aibă prima zi de deplasare în afara orașului și vor veni, fără îndoială, în destinații de vacanță pentru că anul acesta o să vorbim mai mult despre vacanțe în România. Există niște măsuri pe care noi le-am creionat, sunt acum pe masa Guvernului. De la 15 mai, ne dorim să deschidem într-o primă etapă, între 15 mai și 1 iunie, terasele, adică spațiile de alimentație publică deschise, cu o distanță de minimum doi metri între mese, cu maximum opt consumatori la aceeași masă și un număr maxim de 200 de persoane în acel spațiu deschis. Etapa a doua ar însemna ca de la 1 iunie să începem să vorbim și de deschiderea restaurantelor, a cafenelelor, a barurilor. Și aici avem, desigur, norme, se păstrează acea distanță de doi metri între mese, dar introducem o capacitate maximă posibilă de 50%. Deci din numărul total de locuri al unui restaurant cu spațiu închis, 50% ar putea fi ocupat”, a declarat Corina Martin.

Întrebat dacă s-ar simți în siguranță dacă ar trebui să meargă cu familia la un restaurant sau o terasă în aceste condiții, medicul Emilian Imbri, manager al Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Capitală, a răspuns: ”Sigur că m-aș duce, dar poate că aș fi mai prudent la ce oră să iau masa. Ceea ce spune doamna Martin este foarte corect, dar vreau să atrag atenția că are de-a face nu cu pacienți, ci cu turiști pe care cât o să-i mai dădăcim să păstreze niște reguli? Îi mai lăsăm și pe socoteala lor să aleagă dacă vor să se îmbolnăvească sau nu. Sigur că va fi un risc imens pentru cei care își iau această răspundere. (...) Ne-au dădăcit aproape două luni instituțiile statului, toată lumea ne-a speriat, i-am speriat și noi, medicii, poate că e bine să-i lăsăm, să vedem ce au învățat. Sigur că e un risc foarte mare pentru că oriunde este vorba despre turism este greu să menții o distanță de doi metri”.

Și alte state europene, ale căror economii se bazează în mare parte pe turism, se pregătesc de reluarea activității. În Grecia, de exemplu, ministrul Turismului, Haris Theoharis, a anunțat că sezonul estival va putea fi deschis la 1 iulie, dar va fi restricționat la trei luni, respectiv iulie, august și septembrie, potrivit europost.eu. Autoritățile elene vor păstra însă o serie de restricții chiar dacă stațiunile grecești vor începe să primească turiști. Una dintre măsuri va fi folosirea așa-numitului „pașaport de sănătate”, în baza cărora cei care călătoresc vor trebui să demonstreze că nu sunt contaminați cu COVID-19.

Și autorităţile bulgare au în plan reluarea activității turistice pe data de 1 iulie.

Potrivit celor mai recente date anunțate de Grupul de Comunicare Strategică, în România, au fost confirmate până acum 13.512 cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 349 mai multe față de bilanțul anunțat duminică. Numărul deceselor a ajuns la 803. Pe de altă parte, 5.269 de pacienți au fost declarați vindecați.

