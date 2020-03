CORONAVIRUS. Cum vor fi selectați bucureștenii care vor fi testați. Gabriela Firea: Institutul Național de Statistică va stabili categoriile reprezentantive (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, cum se va desfășura testarea celor peste 10.000 de bucureșeni pentru infecția cu COVID-19.

Aceasta a precizat că este vorba despre un studiu aprobat de fostul ministru al Sănătății, și desfășurat în coordonare cu Institutul Național de Statistică și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. ”Matei Balș”.

”Eu știu că este un proiect aprobat de Ministerul Sănătății, prin semnătura domnului Costache, fostul ministru. Eu am văzut acest document. (...) Din discuția pe care am avut-o cu profesorul Streinu Cercel, care am înțeles că a discutat cu noul ministru al Sănătății, ceea ce se va întâmpla la București începând de săptămâna viitoare se va replica în marile orașe pentru că ele sunt cele mai supuse acestei posibile infectări în masă din cauza răspândirii coronavirusului de tip nou.

Eu, ca primar general, și colegii de la sectoare nu am făcut nimic altceva decât să dăm suportul logistic al acestui proiect pentru sănătatea publică din Municipiul București și nu avem niciun fel de ambiții politice în această perioadă. Noi vrem să facem tot ce ține de noi pentru a vedea în ce măsură coronavirusul a ajuns într-un procent mare în comunitate și cum pot fi stinse anumite focare. (...) Vrem să prevenim un genocid. Vrem să prevenim să ajungem în situația Italiei care are toate spitalele cu îmbolnăviri de COVID și sistemul medical a colapsat. Cred că este un proiect foarte bun și sunt convinsă că el se va replica și în țară, începând cu marile orașe. (...)

Institutul Național de Statistică (INS) va da Institutului ”Matei Balș” categoriile de persoane reprezentative pentru acest eșantion care să fie testate, deci nu președinții de asociații. Aceștia doar vor informa persoana respectivă că a doua zi va veni o echipă medicală pentru test.

Dacă în urma acestui test rapid o persoană se dovedește că tocmai ce a trecut printr-o infecție virală, în mod evident, membrii familiei sunt purtători și poate chiar în acele momente au infectarea cu coronavirus, dar nu știu, neavând simptome, și sunt în pericol toți membrii comunității”, a declarat Gabriela Firea.

Întrebat când va începe testarea și cum se va desfășura, primarul general a răspuns: ”Luni dimineață, profesorul Streinu Cercel și cadrele de la Institutul «Matei Balș» vor face pregătirea cu cadrele medicale din București, de la alte spitale. Vor primi materiale de protecție, combinezoane, măști, mănuși, suficiente pentru numărul de persoane testate. De asemenea, este în lucru un program în care vor fi introduse toate datele necesare de la persoanele testate.

După primele zile ale săptămânii, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, care va oferi Institutului «Matei Balș» eșantionul pe categorii de vârstă și reprezentativ la nivelul municipiului București, pe cartiere, se va proceda la anunțarea acestor persoane prin asociațiile de proprietari, dacă sunt în blocuri, sau prin polițistul de proximitate, dacă stau la case. Persoanele pot să accepte, ceea ce ar fi de dorit, sau pot să refuze, dar nu este în avantajul nimănui să refuze.

Pe la mijlocul săptămânii va demara acest proiect de screening la nivel comunitar în București”.

