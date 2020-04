Situația de pe Aeroportul Avram Iancu din Cluj se repetă, vineri, la Iași.

Directorul aeroportului a solicitat ajutorul jandarmilor în cazul celor două zboruri charter care pleacă azi spre Germania.

Totul după ce cu o zi în urmă, peste 1.000 de români care urmau să plece la munci agricole în mai multe regiuni din Germania s-au înghesuit pe Aeroportul Cluj-Napoca.

Reamintim, de asemenea, că premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, să avizeze personal toate zborurile.

În acest context, directorul aeroportului Iași, Cătălin Bulgariu, a declarat pentru B1 TV că, după intrarea în vidoare a Ordonanței Militare 8, au fost suspendate cursele care ar fi trebui să plece azi spre Germania, dar firmele organizatoare nu au respectat prevederile legii și i-au adus pe oamenii dis de dimineață în parcarea aeroportului.

“Din acest punct de vedere, persoanele care au venit deja la aeroport trebuie să plece înapoi acasă pentru că nu se realizează aceste zboruri.

Noi ne-am organizat în ceea ce privește fluxul de pasageri doar că în parcare, care este domeniul public, nu sunt realizate în mod frecvent și în mod normal fluxuri de pasageri din parcare, dar pentru a păstra distanța socială ele trebuie realizate mai lung decât în interiorul terminalului. Noi am făcut fluxurile de pasageri începând din parcarea eroportului astfel încât să putem păstra distanța socială”, a spus Bulgariu pentru B1 TV.

Directorul Aeroportului Iași a mai spus că acum, cu ajutorul jandarmilor, fluidizează fluxurile de oameni care trebuie să se întoarcă la domiciliile lor.

“Jandarmeria a fost foarte promptă. Acum însă trebuie să ne organizăm tot cu jandarmeri pentru a găsi mijloace de transport să trimitem oamenii acasă”, a spus el.

Bulgariu a mai declarat că unele din firmele care au făcut aceste organizări i-au debarcat pe oameni pe drumul de acces spre aeroport, nici măcar în parcare, iar angajații instituției pe care o conduce s-au trezit cu oamenii gramă, cărându-și singuri bagaje,e pe drumul din spatele aeroportului.

Majoritatea celor sosiți nu au venit cu autocare, ci cu microbuze și mașini 8+1, astfel că reprezentanții aeroportului nu știu de unde să-i ia pe șoferi pentru a-i transporta pe oameni acasă.

“Nici nu știm de unde să-i luăm pentru a veni să ia pe oameni, să ducă acasă”, a punctat Bulgariu.

De altfel, acesta a precizat că mașinile nu au fost însoțite de escortă a poliției.

Cu privire la avizul Ministerului Transporturilor pentru astfel de curse charter, Bulgariu a spus că reprezentanții aeroportului nu au de ce să ceară un aviz pentru că este obligația firmelor care organizează aceste transporturi de români care merg la muncă în occident.

“Acest aviz pe care îl dă Ministerul Transporturilor îl dă unor firme care fac transport aerian. Nu primim noi, Aeroportul Iași avizul, ci firma care face transportul. Iar ideea de 48 de ore înainte permite organizarea unui flux de pasageri deoarece ce am pățit și noi la Iași, oamenii nu știu exact unde merg”, a punctat acesta.

De asemenea, situația de la Cluj s-a repetat și la Iași în ideea că oamenii nu știau exact unde vor pleca, fiind curse către mai multe zone ale Germaniei.

“Am avut probleme, nu știam dacă un nume este de băiat sau de fată. Nu avem date de identificare ale oamenilor, iar posibilitatea de procesare era foarte grea până la venirea firmei organizatoare, care avea toate documentele.

Din punctul meu de vedere, firmele organizatoare au greșit flagrant și au pus oamenii într-o situație foarte dificilă.

Este imposibil să procesezi un pasager ale cărui date nu le ai”, a spus Cătălin Bulgariu.

