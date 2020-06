Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a prezentat marți, la finalul ședinței de Guvern, măsurile stabilite de autorități odată cu prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând din 17 iunie. Astfel, Tătaru s-a referit la redeschiderea grădinițelor, creșelor și after school-urilor în timpul verii, reluarea slujbelor în interiorul lăcașelor de cult și redeschiderea mall-urilor. La rândul său, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a precizat că după o analiză a situației din România, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit că este nevoie ca starea de alertă să fie prelungită în România.

”Grădinițele, creștele și after-school-uruile își vor relua activitatea pe parcursul verii, cu repectarea unor norme. S-a luat decizia de a relua activitatea în sălile de fitness, cu distanțarea fizică și cu precauții în ce privește dezinfecția, spațiul comun din instituții.

S-a luat decizia relaxării în tot ce înseamnă mall-uri. Este vorba despre spațiile de vânzare. Nu se discută despre deschiderea cinematografelor, a food-court-urilor și spațiilor de joacă.

S-a luat decizia, de comun acord cu Patriarhia și celelalte culte - se reiau slujbele în interior, în contextul respectării distanței fizice. Numărul de persoane care pot intra în lăcașele de cult se stabilește în funcție de suprafața acestora.

Orice eveniment privat în interior nu va depăși 20 de persoane, iar evenimentele private în aer liber nu vor depăși 50 de persoane.

După 1 iulie putem discuta de un alt pachet de relaxări. Situația încă nu este la final. Suntem într-un moment în care putem ajunge la o viața cvasinormală, doar respectând aceste condiții”, a declarat Nelu Tătaru.

La rândul său, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că deși România a intrat pe o pantă descendentă în privința cazurilor de coronavirus, situația de poate înrăutăți oricând. Astfel, la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgemnță s-a stabilit că este nevoie ca starea de alertă să fie prelungită în România cu încă 30 de zile.

”În ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență s-a propus prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2020. Există motive pentru care am făcut acest lucru. După o analiză foarte amănunțită a situației actuale, în pofida faptului că avem curbă descendentă, totuși există semne că situația poate oricând să se deterioreze și să avem focare serioase sau o situația mai grea în următoarea perioadă, dacă nu se respectă măsurile compensatorii, și anume purtatul măștilor, distanțarea fizică, triajul la intrarea în spații închise, purtatul măștilor în transportul în comun. Toate acestea sunt extrem de necesare ca să păstrăm un control al situației, în acest moment și să păstrăm o curbă descendentă”, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat din cadrul MAI a prezentat unele dintre motivele pentru care autoritățile au ajuns la concluzia că se impune prelungirea stării de alertă pe teritoriul României pentru încă 30 de zile.

”Am văzut în ultima perioadă că s-au depășit 300 de cazuri în 24 de ore și la un procent de testări care a ajuns și la 5% din totalul testelor efectuate. Analiza făcută împreună cu INSP și cu alți specialiști a arătat că va fi necesră mai departe luarea unor măsuri rapide. Există o creștere față de acum câteva zile a numărului pacienților din terapie intensivă. Există focare care au apărut în instituții medicale, care necesită detașare de personal pentru acoperirea nevoilor unităților sanitare. Astea sunt unele dintre motivele pentru care s-a optat pentru propunerea prelungirii stării de alertă”, a explicat Raed Arafat.

Pe de altă parte, Raed Arafat a precizat că prelungirea stării de alertă nu include propuneri privind achizițiile directe.

Astfel, potrivit declarațiilor lui Raed Arafat, în perioadă următoare, se va păstra obligativitatea purtării măștilor, a triajului epidemiologic la intrarea în instituții și în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun.

De asemenea, mai multe puncte de frontieră urmează să fie deschise: Negru Vodă (județul Constanța), Turnu Măgurețe (județul Teleorman), Sighetu Marmației (județul Maramureș), Rădăuți-Prut (județul Botoșani), Oancea (județul Galați), Jimbolia (județul Timiș) – punct de frontieră care va fi deschis traficului feroviar.

”Cea mai importantă este păstrarea centrului pentru comanda unică, pentru a asigura coordonarea la nivel național. (...) Nu putem relaxa totul deodată. Pentru că toată lumea dorește ca totul să fie relaxat, e imposibil acest lucru. Asta înseamnă să vii să spui că ne întoarcem la normalitate ca înaintea virusului. Toate țările iau măsurile treptat”, a mai spus Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.