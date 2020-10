CORONAVIRUS | Dispute între medicii de familie și ministrul Sănătății pe tema noilor reguli pentru pacienții asimptomatici. Medici: Autorităţile să înţeleagă că gestionarea pandemiei nu se poate face „doar pe hârtie" şi "la televizor" (VIDEO)

Dispute aprige între ministrul Sănătăţii şi medicii de familie după ce au fost anunţate noi reguli pentru pacienţii COVID-19 asimptomatici. Nelu Tătaru spune că aceştia vor fi evaluaţi la domiciliu, iar cei cu simptome uşoare vor fi trataţi acasă, sub supravegherea medicilor de familie. Este o decizie luată pentru a mai elibera spitalele COVID, deja supraaglomerate. Medicii de familie resping ideea şi îi transmit ministrului ca, în primul rând, nu sunt epidemiologi, şi , în al doilea rând, că refuză să meargă acasă la persoanele infectate de teamă că se vor îmbolnăvi şi ei. Situaţia ar urma să fie tranşată luni.

Asimptomaticii care au şi comorbidităţi vor rămâne internaţi, în schimb cei cu forme uşoare vor fi trataţi acasă. În acest fel, vor fi eliberate paturile din spitalele COVID, care încep să fie depăşite de numărul tot mai mare de pacienţi, spune Nelu Tătaru.

”În acest moment, tot ce înseamnă asimptomatici cu un test pozitiv merg şi aglomerează tot ce însemană primirile urgenţe. Asimptomaticii vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţiile paraclinice”, a declarat ministrul Sănătății.

De altfel, ministrul Sănătăţii anunţa încă de vinerea tecută că se pregătesc schimbări în privinţa pacienţilor cu forme uşoare de COVID-19.

”Vom avea o discuție și luni cu medicii de familie, am găsit și soluții atât vis a vis de relația cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și cu DSP-urile din localitate pentru a putea participa atât pentru o monitorizare a celor aflați în izolare, cât și privind anchetele epidemiologice”, a mai spus Nelu Tătaru.

Procedura internărilor în cazul bolnavilor de COVID va fi reanalizată luni, când ar urma să aibă loc şi discuţiile cu medicii de familie. Legea prevede, acum, ca toţi cei confirmaţi pozitiv COVID-19 să meargă la spital şi să rămână internaţi cel puţin 48 de ore, pentru evaluare. Un ordin de ministru urmează să schimbe procedura, aşa încât evaluarea să aibă loc pe baza unei programări. Doar că medicii de familie dezaprobă vehement această shimbare pentru că lor le va reveni sarcina de a evalua pacienții în primă instanță și de a-i supraveghea ulterior, dacă starea lor nu este gravă.

„Medicul de familie nu poate să meargă la domiciliu la pacienții pozitivi pentru că înseamnă să se infecteze și să închidă cabinetul două săptămâni. În cele mai multe țări europene, medicii de familie au fost absolut protejați de COVID, consultațiile s-au oferit doar telefonic", a declaratRaluca Zoitanu, președintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie (FPMF).

Unii epidemiologi consideră, însă, că medicii de familie pot ajuta în lupta cu pandemia numai pentru a monitoriza pacientul deja evaluat şi internat la domiciliu.

”Și în momentul de față, medicii de familie au o responsabilitate enormă și cu greu fac față”, a spus Sergiu Sângeorzan, medic la Spitalul Miercurea Ciuc.

După anunţul ministrului Sănătăţii, reprezentanţii medicilor de familie au avut o reacţie chiar şi mai dură.

„Este momentul ca autorităţile să înţeleagă faptul că gestionarea pandemiei nu se poate face „doar pe hârtie" şi "la televizor", fără să se ţină cont de opiniile celor care sunt zilnic în contact cu pacientul. Este anormal ca autorităţile să profite în mod repetat de capacitatea de tampon a medicilor de familie, categorie pe care cu îndârjire au uitat să o menţioneze în comunicările lor”, susţin reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei/Medicină Generală. Aceştia solicită ferm consultări cu autorităţile pentru gestionarea actualei situaţii de criză sanitară provocată de infecţiile SARS-CoV-2.

Lipsa acestor consultări este una dintre cauzele situaţiei epidemiologice actuale, mai spun medicii de familie ca reacţie la decizia ministrului Sănătăţii ca pacienţii asiptomatici cu forme uşoare să fie trataţi şi evaluaţi de ei acasă.

