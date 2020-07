CORONAVIRUS | Doi angajați ai Penitenciarului Bucureşti-Rahova, infectați (VIDEO)

Doi angajați al Penitenciarului Bucureşti-Rahova au fost confirmați pozitiv la testul efectuat pentru noul coronavirus, potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP, n.r.).

Primul angajat a fost depistat joi. ANP a declarat că ”acesta a exercitat atribuţii de serviciu în sectorul administrativ, cu purtarea, în permanenţă, a echipamentului de protecţie. Administraţia locului de deţinere aplică recomandările Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti şi măsurile de intervenţie stabilite la nivel de sistem”.

Ulterior, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a transmis un comunicat în care este menționat faptul că un al doilea angajat al Penitenciarului Bucureşti-Rahova a fost diagnosticat cu Covid-19.

”Acesta a exercitat atribuţii de serviciu în sectorul administrativ şi este contact al cazului comunicat în data de 16.07.2020”, potrivit sursei.

