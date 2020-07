CORONAVIRUS | Dolj: Majorat cu zeci de invitați, fără măsuri de protecție. Dorian Popa, vedeta evenimentului (VIDEO)

În plină pandemie de coronavirus, o petrecere de majorat a avut loc fără respectarea măsurilor de protecție într-o localitate de lângă Craiova. Mai precis, peste 50 de tineri au petrecut, în interiorul unui club, fără mască și fără să păstreze distanțarea socială, atmosfera fiind întreținuta de Dorian Popa.

La un local dintr-o comună din Dolj, o tânără şi-a sărbătorit împlinirea celor 18 ani cu o petrecere unde au participat zeci de invitaţi. Printre cei care au animat evenimentul s-a numărat şi Dorian Popa, care nu a părut deranjat de nerespectarea măsurilor de protecţie.

Deși legea impune, în contextul pandemiei de coronavirus, ca petrecerile în spațiu închis să se desfăşoare cu 20 de persoane, acesta fiind numărul maxim impus de autorități, la majoratul din Dolj s-a depășit cu mult limita legală.

Pe filmarile postate chiar de Dorian Popa, se vede cum tinerii se înghesuie langă scenă, cât mai aproape de artist.

Mai mult, adolescenții nu au purtat măști, au cântat, au dansat și au făcut poze fără să respecte distanțarea socială.

Ca urmare a postarii filmărilor în mediul online, poliţiştii din Dolj s-a autosesizat şi au luat măsuri.

Astfel că, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 1.000 de lei, iar patronul localului cu 3.000 de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.