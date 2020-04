CORONAVIRUS. Dosar penal în cazul fostului manager al Spitalului Județean Focșani, Constantin Mândirlă, pentru zădărnicirea combaterii bolilor (VIDEO)

Directorul Spitalului Județean din Focșani, acuzat că ar fi fugit din spital și s-ar fi autoziolat la domiciliu, dar și că ar fi sustras laptopul unității sanitare pe care o manageria, a intrat în vizorul procurorilor.

Parchetul General a preluat marți după amiază dosarul de la Parchetul Judecătoriri Focșani, dosar ce vizează presupuse fapte de zădărnicire a combaterii bolilor de către directorul Spitalului județean Focșani, Constantin Mândrilă.

Mai exact, fostul director, pentru că el a fost demis în urmă cu câteva zile de către ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Amintim că la Spitalul Județean din Focșani a fost instituită o conducere militară până la terminarea stării de urgență.

Totul a pornit după ce în Spitalul Județean Focșani au fost confirmate mai multe cazuri de coronavirus, iar fostul director s-a autoziolat la domiciliu.

Totodată, prefectul județului Vrancea l-ar fi obligat să se interneze în spital la Secția de Boli Infecțioase.

De altfel, fostul director Constantin Mândrilă ar fi acuzat că a plecat cu toate documentele spitalului în autoizolare, fiind acuzat de prefect că ar fi sustras documentele.

Fostul director al Spitalului Județean din Focșani spune că este vorba despre o răfuială.

Cert este că procurorii au început urmărirea penală în rem a faptelor, iar când situația o va permite, Constantin Mândrilă va fi audiat, iar anchetatorii vor stabili dacă se impune și începerea urmării penale pe numele său.

