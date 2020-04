Virgil Musta, medic primar de boli infecțioase la Spitalul „Victor Babeș” din timișoara, a declarat, joi, în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’ de pe B1 TV că este foarte importantă descoperirea unui vaccin cu care să putem combate pandemia de COVID-19. Doctorul bănățean a menționat că specialiștii germani fac deja teste pe oameni, dar că mai sunt necesare câteva etape pentru ca vaccinul să iasă pe piață și să poată beneficia toată lumea de el.

„Este foarte bine că germanii au trecut la teste ale vaccinului anti COVD-19 pe oameni. Este nevoie de aceste cercetări, aceasta este șansa. Din păcate, mai sunt o serie de etape care trebuiesc continuate și finalizate pentru ca vaccinul sau medicamentul pentru coronavirus să intre în producție și să beneficieze toată lumea de el”,a spus Virgil Musta.

Întrebat de realizatorul emisiunii Tudor Barbu dacă vaccinul va fi întra-adevăr eficient, ținându-se cont de faptul să specialiștii epidemiologi din toată lumea spun la unison că noul coronavirus a suferit deja mai multe mutații, medicul Musta a spus că mutațiile sunt „minore”, iar vaccinul va fi oricum unul eficace în combaterea pandemiei de cOVID-19.

„Mutațiile sunt minore. Un vaccin surprinde totuși niște gene principale ale virusului și atunci, chiar dacă nu are eficiența scontată, el te protejează totuși într-o oarecare măsură. Deci, este important”, punctează medicul de la Spitalul ‘Victor Babeș’ din Timișoara.

Pe de altă parte, spune doctorul de boli infecțioase, în funcție de studiile care se fac, probabil că și vaccinul va fi pe diferite tulpini de virus.

De asemenea, Virgil Musta, medic primar la Spitalul „Victor Babeș” precizează că descoperirea unui vaccin care să prevină efectele devastatoare ale noului coronavirus în corpul uman este mai important decât descoperirea unui medicament cu care să fie tratat omul atunci când deja a ajuns la spital.

„Este mai important un vaccin pentru că acesta previne. Tratamentul tratează și sunt situații în care organismul intră în niște mecanisme patogenice care nu pot fi oprite sau foarte greu sunt oprite cu ajutorul unui medicament. De aceea, prevenția prin vaccin este poate cea mai importantă”, arată Virgil Musta.

Musta a abordat și subiectul sensibil al morților trecuți pe listele de COVID-19, dar care sufereau de boli în faze terminale sau aveau multiple comorbidități.

„Mai puțin contează statistica”, spune medicul bănățean.

Aceasta ne poate orienta pentru a face politic sănătate, pentru a ne raporta la ceva.

„Este important ce putem face ca aceste decese să le diminuăm. Există riscul ca la un moment dat, din cauza acestei exagerări a infecției cu COVID-19 să neglijăm ceilalți pacienți. O statistică din acest punct de vedere ne poate atrage atenția și asupra acestui lucru”, a menționat medic primar de boli infecțioase la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta.

