CORONAVIRUS. După starea de urgență, din 15 mai ar putea fi instituită starea de alertă. Ce interdicții vor fi menținute (VIDEO)

La finalul stării de urgență generată de pandemia de coronavirus, pe 15 mai, Români ar putea trece la starea de alertă. Potrivit unor surse guvernamentale citate de B1 TV, măsura ar putea să fie luată pentru a putea menține unele interdicții sau reguli de conduită socială. Pe de altă parte, și Raed Arafat a temperat entuziasmul celor care așteaptă data de 15 mai, afirmând că dacă în zilele următoare situația se va înrăutăți, este posibil ca după data de 15 mai lucrurile să rămână la fel.

