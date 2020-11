CORONAVIRUS | Emilian Imbri: Încă nu suntem în condiții de front. Cred că durează până după 31 decembrie, ca să spunem că e ocupat tot (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului „Victor Babeș”, a declarat marți, pentru B1 TV, că e greu de avansat un moment anume în care sistemul sanitar românesc ar putea intra în colaps din cauza numărului prea mare de bolnavi cu coronavirus, asta deoarece există un permanent rulaj al pacienților. El a precizat, însă, că acest lucru nu se va întâmpla până la finele anului. În schimb, este evident că situația e tot mai gravă și, a precizat specialistul, soluția este suplimentarea paturilor din spitale, mai ales din secțiile de Terapie Intensivă. Imbri a subliniat că nu poate fi acordată asistența necesară în condiții de front, deci cu toate paturile ocupate și cu bolnavi ținuți pe saltele, pe jos.

Întrebat în cât timp sistemul sanitar românesc ar putea ajunge la limită din cauza numărului prea mare de pacienți COVID-19, medicul a susținut că nu se va întâmpla acest lucru până la finele anului. Totuși, el a precizat că e greu de avansat o dată anume, deoarece există un rulaj al pacienților.

„Dacă mergem în ritmul ăsta cu îmbolnăvirile și cu procentul care ajunge la Terapie, cred că durează până după 31 decembrie, ca să spunem că am ocupat tot. Dar gândiți-vă la o variantă: oamenii ăștia care intră la terapie și cei care intră în spitale ei nu ocupă până după 31 decembrie paturile. Ei se mai și externează 95% din bolnavii internați în ”Babeș” până acum au plecat din spital pe picioarele lor și chiar ușor amuzați că au scăpat. Glumesc, bucuroși, nu amuzați. Erau bucuroși că au scăpat cu bine. Puțini depășesc 8-9-14 zile de spitalizare.

Prin urmare, există un rulaj. Să nu ne gândim că cine e internat rămâne acolo până se umple tot sistemul. Depinde de noi de formele pe care le îmbracă boala respectivă, ca să putem externa sau să nu internăm. Cine nu are simptomatologie și nu-și dorește, că acum nimeni nu mai vrea să stea prin spitale și e și firesc, rămâne acasă. Din ei, după 5 - 6 zile, unii sun și spun că nu ar mai vrea acasă și vin la spital. Totuși, nu poți să prevezi”, a explicat medicul Emiliam Imbri, pentru B1 TV.

