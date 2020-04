CORONAVIRUS | Epidemiologul Molnar Geza: Începând din 1 aprilie am ajuns în vârf. Tendința, fără nicio discuție, este cu sens negativ deja (VIDEO)

Epidemiologul Molnar Geza a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că în România a fost atins vârful epidemiei de COVID-19, iar acum în țara noastră se înregistrează o tendință negativă a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus.

”Cunoscând situația din România și metodologia adoptată pentru supraveghere în România, fără nicio discuție, este îmbucurător că începând de la 1 aprilie, pe ultimele 14 zile calculate, am ajuns la vârf. Sigur că acest vârf, în funcție de metodologia utilizată, poate să fie mai ascuțit sau mai rotunjit în platou, dar tendința, fără nicio discuție, este cu sens negativ deja și acest lucru mă bucură. Am fost printre cei care au susținut că în aprilie vom ajunge la platoul acesta de vârf. Inclusiv și modelarea matematică americană, publicată în urmă cu câteva zile, indică data de 14-15 aprilie ca vârf pentru România.

Pentru mine este îmbucurător și sper că și pentru populație, și pentru guvernare. Asta nu înseamnă că vor dispărea cazurile noi de la o zi la alta, dar tendința este negativă și vor scădea cazurile noi. Din păcate, vom întârzia încă cu mortalitatea, pentru că decesele ajung întotdeauna cu o săptămână sau zece zile în urma evoluției și tendinței bolilor. Dacă păstrăm acest stil și strategie consecvente, (...) atunci putem să sperăm că undeva până în 15 mai vom scăpa de acest ciclu epidemic al pandemiei”, a explicat epidemiologul Molnar Geza.

În ceea ce privește decizia președintelui Klaus Iohannis de prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile, medicul a precizat: ”Probabil că măsurile de precauțiune ar fi permis să prelungim cu două săptămâni și, conform Constituției și situației de urgență, dacă ar fi fost cazul, puteam să prelungim încă două săptămâni. Este o părere personală și nu aparține profesiunii de medic. Depinde în ce măsură se va accepta treptat introducerea diminuării și excluderii unor măsuri care, fără discuție, duc și la un oarecare disconfort în bunăstarea mentală a populației”.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prinvind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, cu încă 30 de zile. Șeful statului a ținut să atragă atenția asupra faptului că pericolul reprezentat de COVID-19 nu a trecut, așa încât nu se impune încă o relaxare a restricțiilor impuse de autorități.

”Nu putem permite niciun pas înapoi în contextul în care avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată, dar foarte periculoasă. Ca atare, se impune prelungirea stării de urgență, ceea ce înseamnă menținerea aplicării măsurilor deja adoptate, precum și noi reglementări, care să permită autorităților publice să intervină decisiv și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei”, a declarat, marți, Klaus Iohannis.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, că la nivel național au fost confirmate 6.879 de cazuri de contaminare cu COVID-19. Este vorba despre 246 de noi cazuri de infectare înregistrate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României.

Bilanțul deceselor a ajuns la 351 de victime.

Pe de altă parte, de la debutrul epidemiei 1.051 de români au fost declarați vindecați.

