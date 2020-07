CORONAVIRUS | Expertul german Tobias Welte anunţă DATA CELUI DE-AL DOILEA VAL! Când vom fi copleşiţi de numărul de cazuri şi care este FACTORUL determinant

Un nou expert trage semnalul de alarmă cu privire la apariţia celui de al doilea val pandemic. Potrivit dr. Tobias Welte, profesor de medicină pulmonară și membru al grupului de lucru COVID-19 din Germania, în toamnă vom asista la o recrudescenţă a pandemiei.

Într-un interviu acordat pentru Europa Liberă, Welte a vorbit despre factorii care duc la creşterea numărului de cazuri, diferiţi de la o ţară la alta.

Dacă Iranul se confruntă acum cu un al doilea val după sfârşitul Ramadanului, Germania are parte de focare punctuale în jurul enclavelor cu muncitori din Est.

“Ceea ce putem învăța din aceste tipuri de focare este că virusul este încă acolo. Este prezent și contagios. Deci, dacă dați o șansă virusului, va exista o infecție. Acum este vară, dar dacă, de exemplu, aerul rece joacă un rol, este foarte probabil să vedem un al doilea val în toamnă sau iarnă”, a explicat dr. Tobias Welte.

"Va fi un al doilea val în toamnă"

Expertul german a explicat că principalul vector de declanşare a unui nou val pandemic sunt călătoriile între state.

”Ei bine, virusul nu a dispărut și nu a dispărut în niciuna dintre țările europene, iar noi trăim într-o lume globală. Dacă deplasările vor fi permise și frontierele vor fi redeschise, virusul se va răspândi din nou. Estimarea mea este că va fi un al doilea val în toamnă, iar intensitatea celui de-al doilea val nu poate fi determinată. Nimeni nu știe”, spune dr. Tobias Welte.

Welte consideră că, în situaţia în care încă nu avem un vaccin şi nici tratament sigur, distanţarea socială este singurul factor de prevenţie pe care îl avem la îndemână.

”Nu cred că va fi din nou o carantină totală"

”Nu cred că va fi din nou o carantină totală. Niciuna dintre țări, nici măcar țările înstărite, din punct de vedere economic, cum sunt Germania sau Austria, nu vor putea reveni la carantina totală. Poate va exista o blocare parțială, o blocare regională, dar nu o blocare totală. Ceea ce căutăm acum și cred că acest lucru este cu adevărat important, este să aflăm cine are cel mai mare risc de a răspândi virusul. În momentul de față, se pare că nu sunt copiii mici, că nu sunt copiii de școală. De aceea, nu are sens să închidem grădinițele sau școlile, dar persoanele în vârstă sunt mai expuse riscurilor. Iar persoanele în vârstă cu comorbidități sunt și mai expuse riscului de a muri. Deci avem nevoie de măsuri speciale pentru cei în vârstă”, am ai subliniat expertul.

Dr. Tobias Welte a mai arătat că nu pot fi anticipate şi alte valuri ale coronavirusului, dar privind epidemiile de gripă se poate observa o durată de aproximativ trei ani.

Cifrele pandemiei

Pandemia de COVID-19 a făcut peste 537.000 de morţi în lume de când China a anunţat oficial apariţia bolii în decembrie. Peste 11.584.000 de cazuri de infecţie au fost diagnosticate oficial în 196 de ţări şi teritorii de la începutul pandemiei, dintre care cel puţin 6.552.000 sunt considerate vindecate în prezent.