Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sâmbătă, pentru B1 TV, că, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus, Bucureștiul nu poate fi numit focar, iar peste 60% din pacienții din Capitală sunt din țară.

Potrivit raportului zilnic transmis de Grupul de Comunicare Strategică, Bucureștiul a trecut pe primul loc, cu cele mai multe cazuri de Covid, respectiv 4.260 de persoane testate pozitiv, în timp ce Suceava, județul care s-a confruntat cu cele mai multe infectări de până acum, are 4.251 de cazuri.

În acest context, edilul Capitalei a declarat că Bucureștiul nu poate fi numit un focar, precizând că în cele 6 spitale din linia întâi, doi și suport Covid-19, peste 60% dintre pacienți sunt din alte județe ale țării, nu sunt bucureșteni.

”Practic, pacienții care au fost astăzi (sâmbătă, n.r.) anunțați și care sunt, într-adevăr, internați în cele șase spitale nu sunt toți din București. Circa 40% sunt bucureșteni. Prin urmare Capitala nu este, după nicio regulă internațională, în situația de a fi focar”, a transmis Gabriela Firea.

Cât despre informațiile conform cărora nu mai sunt locuri în spitale din cauza numărului mare de cazuri de SARS-CoV-2, Firea a precizat că acestea nu sunt corecte.

”În luna martie s-a făcut un plan de reacție pentru pandemie în care au fost implicate 6 spitale și acestea nu cu toate resursele lor. Spre exemplu, și în acest moment, avem spitale de boli infecțioase cu 700 – 750 de locuri, dar care au fost ca și alocare într-un număr de maximum 250 – 300 de paturi. Prin urmare, atunci când se fac aceste referiri (la capacitatea maximă a ocupării numărului de paturi, n.r.), ele sunt în concordanță doar cu numărul de paturi alocat pentru Covid-19 la începutul pandemiei, în luna martie, nu cu întreaga capacitate pe care o au”, a spus primarul Capitalei.

Aceasta a mai afirmat că în Capitală sunt 45 de spitale, din care doar 6 sunt implicate în lupta cu Covid-19.

Mai mult, potrivit declarațiilor edilului, unele dintre aceste 6 spitale, ”nici măcar ele nu și-au pus la dispoziția Ministerului Sănătății întreaga capacitate de reacție atât cu echipamente medicale, cât și cu medici”.

”Practic aceste comunicate care spun ”Nu mai sunt paturi ATI, nu mai sunt ventilatoare” nu se referă la tot Bucureștiul și la toate spitalele, ci doar la numărul de paturi și echipamente alocate pentru Covid”, spune Gabriela Firea.

