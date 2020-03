CORONAVIRUS | Galați: Orașul, luat cu asalt de românii din Italia

Pandemia de coronavirus a produs panică la nivel mondial, peste 134.000 de persoane fiind infectate.

Italia este cea mai afectată țară din Europa. Aproximativ 15.000 de persoane au fost testate pozitiv, iar 1,016 s-au stins din viață.

În acest context, românii din diaspora au luat cu asalt drumul spre casă.

Autoritățile din România au făcut un apel la cetățeni, prin care îi rugau să nu mai vină din străinătate, mai ales din zonele afectate de coronavirus.

Cu toate acestea, mii de persoane au trecut graniţa în ultimele zile.

Astfel, cei care au ajuns în România prin punctele terestre ale frontierei au fost însoţiţi de maşini de Poliţie sau Jandarmerie până în localităţile de domiciliu, unde au fost internaţi în centrele speciale de carantină.

În Galați, până joi la ora 15:00, erau deja internate în centrele de carantinare 25 de persoane, iar 643 se aflau în izolare la domiciliu.

Pentru următoarele zile sunt așteptate mai multe persoane.

”Nu avem date certe, dar din informaţiile de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, vin în cascadă, convoi după convoi, inclusiv spre Galaţi. Tocmai de aceea am făcut apel la toate persoanele din judeţul Galaţi care au rude în străinătate să le recomande să rămână în străinătate, pentru că, atunci când vin în ţară, vor intra în carantină. Măsura este obligatorie, iar în momentul de faţă, la Galaţi, noi nu ne jucăm. Am dat dispoziţie Poliţiei şi Jandarmeriei să intervină atunci când situaţia o impune”, a declarat Gabriel Avrămescu, prefectul judeţului Galaţi, pentru viata-libera.ro.

În acest context, autorităţile au demarat proceduri pentru închirierea unor unităţi de cazare, pe care să le transforme în centre de carantinare.

”În cursul zilei de miercuri, am trimis o adresă către toate unităţile de cazare din judeţul Galaţi, cerându-le să sprijine efortul autorităţilor, prin încheierea unor contracte de închiriere, pentru a crea mai multe locuri în centrele de carantină. Până în prezent, am primit şase confirmări. Unul dintre subprefecţi este la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) şi coordonează de acolo încheierea contractelor cu unităţile de cazare din judeţul Galaţi, lucrează împreună cu reprezentanţii DSP la contracte. Vă putem spune că avem 51 de camere cu baie proprie şi 27 de camere cu baie comună. Am solicitat şi Primăriei Municipiului Galaţi să ne ajute cu identificarea unor spaţii suplimentare, în funcţie de afluxul persoanelor care vin din Italia, pentru că, din păcate, sunt foarte mulţi pe drum în momentul de faţă”, a mai adăugat Avrămescu.