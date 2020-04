CORONAVIRUS | Secretarul de stat Horațiu Moldovan: Estimăm că în săptămâna de după Paște vom putea să testăm 7.000 – 8.000 de pacienți pentru infecția cu COVID-19. Vrem să testăm și pacienții dializați și personalul de la centrele de dializă (VIDEO)

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a declarat, luni, într-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că ținta este ca în săptămâna de după Paște, în România să se facă, zilnic, până la 8.000 de teste pentru infecția cu COVID-19. Asta în condițiile în care autoritățile așteaptă ca vârful epidemiei de coronavirus să fie atins în țara noastră după Sărbătorile Pascale.

”În general, cu ocazia Sărbătorilor Pascale există o mobilitate mai mare a populației, greu de controlat. Noi am făcut nenumărate apeluri și am transmis nenumărate mesaje de a avea o altă atitudine cu ocazia acestor Sărbători Pascale din acest an. Inevitabil, în momentul în care se produc deplasări și crește frecvența contactelor interumare, ne așteptăm la o creștere a numărului de îmbolnăviri. Nu este de neglijat faptul că în etapa preliminară a sărbătorilor au venit în România un număr important de persoane din străinătate. Luând împreună aceste elemente, ne așteptăm să avem un vârf de infectați imediat după Paște”, a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătății.

Horațiu Moldovan: În ultimele 24 de ore am testat 4.866 de pacienți pentru infecția cu COVID-19

În ceea ce privește capacitatea de testare, Horațiu Moldovan a precizat că în ultimele 24 de ore, în România s-au făcut aproape 5.000 de teste.

”Creșterea capacității de testare a fost o preocupare permanentă încă de la debutul epidemiei. Am plecat de la un singur laborator care realiza teste moleculare Real Time PCR, la Institutul «Matei Balș» din București. În acest moment, în România funcționează 43 de laboratoare care fac teste PCR. După informațiile pe care le am eu, sunt 57 de laboratoare capabile să facă teste, iar operaționale sunt 43.

Pe parcursul acestei perioade, capacitatea de testare a crescut de 8 ori. În ultimele 24 de ore am testat 4.866 de pacienți. Numărul total de pacienți testați a ajuns la 67.000.

Pe măsură ce timpul a trecut, noi am introdus din ce în ce mai multe laboratoare în această activitate, am dotat cu aparte PCR, am instruit personal. Aici a fost problema cea mai importantă, cea de a instrui cadre medicale care să opereze aceste aparate cu o anumită siguranță. (...) Numărul de pacienți testați crește de la zi la zi. Estimăm că în săptămâna care va veni după Paște vom putea să testăm 7.000 – 8.000 de pacienți”, a declarat Horațiu Moldovan.

Autoritățile vor să schimbe algoritmul de testare pentru infecția cu SARS-CoV-2

Secretarul de stat a anunțat și că în următoarele zile se are în vedere o modificare a algoritmului de testare, în sensul în care în rândul categoriilor testate pentru infecția cu COVID-19 să fie incluși și pacienții dializați și personalul medical care se ocupă de aceștia.

”Până astăzi nu am schimbat algoritmul de testare (...), dar suntem într-o discuție cu grupul de lucru științific de la nivelul Ministerului Sănătății (...) și ne punem problema să elaborăm o eventuală nouă strategie începând de miercuri. Se lucrează la acest proiect, se studiază protocoalele care se folosesc în alte țări și ne punem problema ca în următoarele două zile să lărgim categoria de persoane pe care le testăm. Vrem să testăm pacienții care sunt în dializă și personalul de la centrele de dializă. Este o zonă de risc important și sunt 14.000 de pacienți care fac dializă în România. Focarele din aceste zone medicale sunt periculoase și asupra lor ne îndreptăm atenția, precum și asupra personalului medical care lucrează cu pacienți infectați.

Testarea personalului medical trebuie făcută și ea după o anumită regulă pe care suntem pe cale să o elaborăm în aceste două zile”, a mai spus secretarul de stat.

231 de pacienți cu COVID-19, internați la ATI. 34 dintre ei sunt intubați și ventilați mecanic

Totodată, Horațiu Moldovan a spus că, în acest moment, în unitățile medicale din România sunt intobați 34 de pacienți testași pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2. Este vorba o ocupare de 10% a paturilor disponibile din țara noastră. În acest context, oficialul a susținut că spitalele românești pot face față, dacă numărul îmbolnăvirilor nu va crește alarmant în perioada următoare.

”Problema cea mai importantă în îngrijirea pacienților severi și critici cu coronavirus este terapia intensivă. În acest moment, avem 231 de pacienți coronavirus pozitivi în terapie intensivă. Dintre aceștia, 34 sunt intubați și ventilați mecanic, ceea ce reprezintă 14%. Dacă acest trend se menține și toate măsurile preventive pe care le-am impus au fost de natură să genereze o stagnare a acestui procent, atunci vom face față. Deci sunt 34 de pacienți ventilați mecanic în timp ce spitalele de faza I, faza a II-a și suport, destinate pacienților COVID-pozitiv dispun de 433 de paturi dotate cu ventilator. Deci astăzi folosim ceva mai puțin de 10%. Dacă ajungem în situația dramatică de a ocupa toate cele 433 de paturi de terapie intensivă, atunci va trebui să facem apel la restul de 1.346 de ventilatoare din celelalte spitale din România pe care le-am păstrat și le destinăm îngrijirii pacienților non-COVID, pentru că și aceștia există și parte dintre ei au nevoie de ventilație mecanică”, a mai spus Horațiu Moldovan.

6.633 de români infectați cu noul coronavirus

Potrivit celei mai recente informări a Grupului de Comunicare Strategică, până luni la ora 13.00, la nivel național există 6.633 de cazuri confirmate de infecție cu COVID-19, adică o creștere de 333 de infectări față de rapotarea făcută duminică, la aceeași oră.

Totodată, 914 persoane au fost declarate vindecate și au fost externate din unitățile medicale.

331 de decese în rândul pacienților cu COVID-19

Bilanțul deceselor a ajuns la 331 de victime. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni seară încă 13 decese ale unor pacienți cu COVID-19.