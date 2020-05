Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat marți, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că, în acest moment, România se află într-o fază de progresie lentă a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus, iar dacă tendința actuală se va menține, în zilele viitoare ar putea începe fenomenul descreșterii.

”În acest moment, numărul de infecții care se raportează cotidian se înscrie într-o creștere moderată. Există o variație a acestui număr care se înscrie între 250 și 400. Dacă urmărim graficul în ultimele zile, aproape că se poate contura tendința unui platou. Ne îndreptăm spre o medie de 300 de pacienți infectați pe zi. Aparent, suntem într-o fază controlată de progresie foarte lentă sau chiar de platou. În situația în care acest lucru se stabilizează pe această direcție, atunci probabil că spre sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare putem spera să ne întâlnim cu fenomenul descreșterii acestor infecții și atunci putem vorbi despre o depășire a unui vârf”, a explicat secretarul de stat.

Întrebat de ce politicienii avertizează că pericolul nu a trecut și România se îndreaptă către un vârf al pandemiei, Horațiu Moldovan a răspuns: „Ei se referă probabil la posibilitatea de apariție a unui nou vârf dacă măsurile de protecție care sunt stabilite nu se respectă. Această prudență este absolut firească pentru că obținerea acestor rezultate este consecința respectării de către populație a măsurilor pe care Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne le-au implementat. Prudența vine din faptul că dacă ne relaxăm prea mult și nu mai ținem cont de aceste măsuri de prudență e posibil să reaprindem focare și să ne întâlnim cu un nou vârf al frecvenței de infecții. Pe de altă parte, se vorbește și despre posibilitatea apariției unui vârf tardiv, undeva la toamnă, a unei creșteri legate de reapariția sezonului rece”.

Totodată, Horațiu Moldovan a precizat că România are o capacitate de peste 600 de paturi de terapie intensivă destinate pacienților infectați cu noul coronavirus. Asta în condițiile în care, potrivit raportării de marți a Grupului de Comunicare Strategică, în acest moment, la ATI sunt internați 244 de pacienți cu COVID-19.

”E cumva un număr relativ constant în ultimul timp, în jurul valorii de 250. Pacientul care se găsește la ATI are cele mai mari șanse. Zona de terapie intensivă este zona de maximă tehnologie medicală și cu performanța de îngrijire cea mai înaltă. Într-adevăr, ea se adresează pacienților critici și poate de aceea se poate spune că există riscuri mari de complicații și decese în această zonă. Noi dispunem, în România, de 619 paturi de terapie intensivă destinate pacienților COVID-19 pozitiv, dotate cu ventilație mecanică. Din aceste 619 paturi, astăzi sunt ocupate 244 de paturi, deci mai puțin de jumătate, iar 65 sunt cu pacienți ventilați mecanic. Ne găsim într-o zonă de confort din acest punct de vedere, deoarece putem să primim în terapie intensivă încă dublul pacienților pe care îi avem astăzi. Cu alte cuvinte, există o rezervă de îngrijire consistentă”, a explicat Moldovan.

Întrebat care este rata de vindecare a pacienților cu COVID-19 internați la ATI, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a precizat: ”Procentul de vindecări pe care îl avem este de 30%, ceea ce este un procent bun în context european”.

În ceea ce privește numărul de contaminări în rândul cadrelor medicale, Horațiu Moldovan a precizat: ”Există, în România, aproximativ 1.000 de cadre medicale infectate din care și-au pierdut viața zece, din care trei sunt medici. Raportul este de unul la șapte, ceea ce arată că personalul medical este destul de important afectat de infecția COVID. Asta este cumva inevitabil pentru că personalul medical se găsește în mediul de risc și cel mai aproape de sursa de infecție pe care o reprezintă pacientul”.

Cele mai recente date anunțate de autorități arată că, până marți la ora 13.00, în România au fost confirmate 13.837 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 352 mai multe decât cele raportate luni. Bilanțul deceselor a ajuns la 841.

În același timp, 5.454 de români au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.