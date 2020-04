CORONAVIRUS | Hunedoara: 71 de persoane așteaptă rezultatele testelor pentru COVID-19. În județ nu există un aparat de testare (VIDEO)

Situația dramatică în muncipiul Hunedoara. La Spitalul județean, 71 de persoane așteaptă rezultatele testelor care au fost recoltate încă de luni. Totodată, alte zeci de cadre medicale așteaptă să fie testate.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prefectul de Hunedoara, Vasilică Potecă, a declarat că în județul pe care îl conduce nu există un aparat de testare, astfel că probele recoltate sunt trimise către laboratoare din Timișoara și Cluj pentru a fi analizate.

”Spitalul din Hunedoara nu a avut niciun caz de COVID pozitiv până săptămâna asta. Din această cauză, nu s-a făcut nicio testare până acum două zile, până la apariția primului caz, un medic testat pozitiv. După aceea s-au recoltat 71 de probe, la contacții doamnei doctor, urmând ca ancheta epidemiologică să continue în aceste zile. Cele 71 de probe s-au recoltat până alaltăieri seară, de dimineață au fost trimise la laboratoarele de la Timișoara și de la Cluj, pentru că noi nu avem un aparat PCR, și au venit două probe care sunt negative. În aceste zile este continuată ancheta epidemiologică și se vor recolta probe”, a declarat prefectul.

Întrebat ce măsuri se vor lua dacă din cele 71 de teste multe vor fi pozitive, prefectul a răspuns: ”Nu eu pot să iau aceste măsuri. Măsurile pot fi luate de DSP împreună cu Ministerul Sănătății. Ei vor stabili măsurile pe care trebuie să le urmeze un spital. Spitalul de la Hunedoara a fost desemnat spital suport. (...) Spitalul de la Deva a fost băgat în carantină. La această oră se lucrează la reorganizarea spitalului de la Deva, în sensul în care, în 14 zile va trebui să iasă din carantină și va trebui să facă operațiunile de COVID pe care le execută acum celelalte spital din județul Hunedoara”.

Totodată, prefectul a susținut că în câteva zile la Spitalul din Hunedoara ar urma să ajungă un aparat de testare Real Time PCR.

”În două-trei zile vom avea aparatul și vom putea testa toți medicii și toate asistentele. Deocamdată, la nivelul județului Hunedoara, nu există un asemenea aparat. Toate analizele se fac la laboratoarele de la Timișoara și Cluj”, a mai spus prefectul Vasilică Potecă.

