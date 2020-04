CORONAVIRUS. Îmbulzeală la pâine și cartofi, într-o localitate din Sălaj, în plină pandemie de COVID-19. Prefectul Marcel Țurcaș: 'Cunoaștem cu toții o anumită inclinație spre indisciplină socială a unor părți a comunității noastre' (VIDEO)

Imagini scandaloase într-o comună din județul Sălaj. În goană după popularitate, primarul nu a mai ținut cont de regulile de distanțare socială impuse în timpul stării de urgență generată de pandemia de coronavirus și a chemat oamenii pentru a le împărți pâine și cartofi. Și mai halucinant este că la întreaga scenă a asistat și poliția, al cărei scop este, potrivit ordinelor Ministerului de Interne, de a limita astfel de situații pentru a elimina riscul transmiterii noului coronavirus. În acest caz, agenții din comuna sălăjeană s-au mulțumit doar să îl supravegheze pe primar și pe oamenii care se îmbulzeau să pună mâna pe pâinea și cartofii primarului.

