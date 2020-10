CORONAVIRUS | În ce condiții ar putea fi produs în România medicamentul Remdesivir: Răspunsul lui Ludovic Orban (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a spus luni că există o decizie politică cu privire la producerea medicamentului Remdesivir în România. ”Problema este să existe companii care să aibă capacitatea să-l introducă în fabricație” și să-l vândă, a spus șeful Guvernului. Remdesivir este unul dintre antiviralele care și-au dovedit eficiența până acum în tratamentul pacienților cu COVID-19, fiind inclus și în schema terapeutică din România.

Întrebat dacă poate exista o decizie politică referitoare la posibilitatea ca România să producă Remdesivir, Ludovic Orban a răspuns: ”Decizia politică există și în privința Remdesivir, și în privința Favipiravir. Problema este să existe companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricație și mai ales să fie îndeplinite condițiile legale pentru a putea produce și vinde pe piață aceste medicamente.

Am discutat cu domnul ministru al Sănătății, aici e vorba de ANMDM, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, care este implicată în procedurile de avizare, de autorizare, este vorba despre existența unor companii care să aibă capacitatea să introducă în fabricație... de exemplu, știu sigur că există o companie care ar putea, într-un termen rezonabil, să introducă în fabricație Favipiravir. Toate aceste tratamente sunt tratamente care se numesc off-label, nu sunt certe. Se încearcă diferite tratamente, de exemplu, la «Matei Balș» se folosește și tratamentul cu anticorpi, și la Timișoara se testează. În toată lumea se fac tratamente off-label. Noi am avut primul lot de Favipiravir ca o donație pentru a face testare clinică”.

