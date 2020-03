Ministerul Sănătății ar putea schimba tactica în lupta cu Covid-19. Noul ministru interimar, Nelu Tătaru, vrea să aplice modelul francez și italian. Acesta a declarat pentru B1 TV că, în scenariul 4, medicii infectați cu coronavirus, asimptomatici, ar putea merge la spital pentru a îngriji pacienții infectați cu coronavirus.

'În scenariul 4 ne gândim ca aceste cadre medicale care sunt asimptomatice să meargă în spitale și să îngrijească bolnavii de Covid-19', a spus Nelu Tătaru.

