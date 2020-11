CORONAVIRUS | INSP a actualizat definițiile de caz pentru COVID-19: Ce înseamnă caz probabil sau suspect și cine are prioritate la testare

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a actualizat, miercuri, definițiile de caz pentru COVID-19. Astfel, reprezentanții INSP fac noi precizări cu privire la condițiile are trebuie îndeplinite pentru ca un caz să fie considerat probabil sau suspect de infectare cu coronavirus și vin cu recomandări referitoare la categoriile care au prioritate la testarea prin metoda RT-PCR pentru COVID-19.

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat definiția de caz: Ce înseamnă caz suspect de COVID-19

Astfel, potrivit INSP, un caz suspect este orice persoană cu debut brusc de febră și tuse; orice persoană cu debut brusc al oricăror 3 sau mai multe dintre următoarele semne și simptome: febră, tuse, astenie, cefalee, mialgii, dureri în gât, coriză, dispnee, anorexie / grețuri / vărsături, diaree, status mental alterat, debut recent de anosmie (pierderea mirosului) sau ageuzie (pierderea gustului) în absența unei cauze identificate; orice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie; orice persoană cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră și tuse și dificultate în respirație (scurtarea respiratiei) și care necesită spitalizare peste noapte).

De asemenea, potrivit sursei citate, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2 și în cazul copiilor cu vârsta de până la 16 ani, care au manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația.

Cum este definit cazul probabil

Cazul probabil este considerat un pacient care întrunește criteriile clinice de mai sus șI este contact al unui caz confirmat sau are legătură cu un focar cu cel puțin un caz confirmat; un caz suspect cu imagine pulmonară sugestivă pentru COVID-19; un adult decedat fără o cauză explicabilă, cu insuficiență respiratorie care a precedat decesul și care a fost în contact cu un caz confirmat sau care a avut legătură epidemiologică cu un focar cu cel puțin un caz confirmat.

INSP: Ce înseamnă contact direct al unei persoane testate pozitiv cu coronavirus

Totodată, Institutul Național de Sănătate Publică precizează că un contact direct este definit ca:

- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;

- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;

- Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

În acest context, specialiștii subliniază că o persoană care a purtat mască de protecție sau un echipament de protecție și a respectat regulile de distanțare fizicî nu poate fi considerat un contact direct al unui pacient cu COVID-19.

Precizări privind decesul pacienților cu COVID-19

Specialiștii INSP fac precizări și cu privire la decesul survenit în cazul unei persoane infectate cu coronavirus.

”Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, etc) și la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și momentul decesului. Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportata ca și cauza a decesului, independent de condițiile medicale preexistente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19”, precizează reprezentanții INSP, care menționează și că boala COVID-19 va fi trecută drept cauză a morții pe certificatul de deces în cazul tuturor persoanelor în cazul cărora această afecțiune a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.

Ce categorii de persoane au prioritate la testarea RT-PCR

În ceea ce privește persoanele care au prioritate la testarea prin sistem Real Time-PCR pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, printre acestea se numără: persoanele simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar, conform definiţiei de caz; persoanele cu rezultat pozitiv la testul pentru antigenul SARS-CoV-2; contacți direcți simptomatici ai cazurilor confirmate; pacienţii cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe; echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant; pacienții oncologici; pacienții hemodializaţi; persoanele instituționalizate; personalul de îngrijire din centrele rezidențiale; gravidele.

Lista completă a categoriilor de persoane care au prioritate la testare, precum și frecvența cu care acestea ar trebui să fie testate poate fi consulată AICI