CORONAVIRUS | Instituțiile publice, obligate la decalarea orelor de intrare la serviciu. Măsura, valabilă și pentru entitățile private cu peste 99 de angajați (VIDEO)

Comitetul pentru Situații Speciale de Urgență a decis miercuri declarea orelor de intrare la serviciu pentru a reduce aglomerarea transportului public și posibilitatea răsândirii coronavirusului. Măsura este obligatorie pentru instituțiile publice, dar se aplică și în cazul entităților private care au peste 99 de angajați.

”Decalarea de către entitațile private cu peste 99 de angajați a programului de lucru pentru personalul care se deplaseaază cu mjloacele de transport în comun. Recomandarea este valabilă pentru municipiul București și reședințele de județ.

Programul de începere să fie stabilit în trei intervale orare (orele 8, 9, 10) și intra în vigoare din 12 martie, a anunțat, miercuri șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

”Pentru instituțiile publice decalarea programului este obligatorie în perioada 12-31 martie cu posibilitatea de prelungire. Cine nu poate aplica aceste reguli va identifica soluții alternative”, a mai precizat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.