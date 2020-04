Un jandarm de la Gruparea Mobilă „Frații Buzești” Craiova a fost testat pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus, iar aproape 20 de colegi ai acestuia au fost trimiși în izolare. Între timp, alți șapte jandarmi din Craiova au fost confirmați ca fiind contaminați cu SARS-CoV-2.

”Bărbatul s-a prezentat joi seara la spital, fiind transportat în urma unui apel telefonic la 112 cu un autovehicul al ISU Dolj la Spitalul de Boli Infecțioase «Victor Babeș» din Craiova, împreună cu alte două persoane, membri ai familiei. Cu toșii au fost internați după ce au prezentat simptome și apoi testați. Rezultatul a fost pozitiv atât pentru bărbatul în cauză, dar și pentru rudele sale”, a declarat Anca Ochianu, purtător de cuvânt al Prefecturii Dolj, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În plus, Prefectura Dolj a anunțat duminică, faptul că alți șapte jandarmi, colegi al bărbatului testat pozitiv în urmă cu câteva zile, sunt infectați cu COVID-19.

"Cele şapte persoane sunt contacte directe ale pacientului confirmat în data de 24 aprilie, coleg de serviciu cu aceştia, ei aflându-se în concediu medical la domiciliu. Persoanele au prezentat simptome, fiind testate în ziua de 25 aprilie", au transmis reprezentanții instituției, potrivit Agerpres.

Totodată, până la încheierea anchetei epidemiologice, restul detașamentului de jandarmi a fost retras din planificările pentru misiuni.

Potrivit datelor raportate, duminică, de Grupul de Comunicare Strategică, până în acest moment, în județul Dolj sunt confirmate 80 de cazuri ale unor persoane infectate cu COVID-19.

Cel puțin doi jandarmi din Capitală, infectați cu COVID-19

Contaminări cu noul coronavirus au fost confirmate și în cazul unor jandarmi din Capitală. Cel puțin doi jandarmi din București au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus, unul dintre ei contractând virusul de la o rudă.

Autoritățile au anunțat că până duminică, la ora 13.00, la nivel național au fost confirmate 11.036 de cazuri de infectare cu COVID-19, cu 401 mai multe față de rapotarea transmisă sâmbătă, la aceeași oră. În acest moment, 236 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Bilanțul deceselor a ajuns la 608.

În continuare, județul Suceava este cel mai mare focar de coronavirus de pe teritoriul României, aici fiind confirmate 2.613 cazuri de îmbolnăvire. A doua cea mai afectată zonă din țară este cea a Capitalei, cu 1.167 de persoane testate pozitiv.

Alte județe cu sute de cazuri de infecție sunt Arad (508), Hunedoara (472), Neamț (434), Timiș (430) și Botoșani (414).

La polul opus, județele care au raportat cele mai puține îmbolnăviri sunt Sălaj (30), Vâlcea (24), Brăila (20), Harghita (20) și Buzău (16).

Președintele Klaus Iohannis a anunțat recent că începând din data de 15 mai, în România va începe o relaxare a restricțiilor impuse în contextul stării de urgență care a fost instituită pentru a combate pandemia de COVID-19.

Printre primele măsuri anunțate sunt renunțarea la adeverința de la locul de muncă și declarația pe proprie răspundere în baza cărora cetățenii trebuie să își justifice deplasările și obligația purtării măștilor de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun.

Șeful statului a subliniat însă că va fi vorba despre o relaxare graduală a restricțiilor, iar până la 15 mai toate măsurile impuse rămân în vigoare, astfel că românii trebuie să stea în continuare acasă.

