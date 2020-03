CORONAVIRUS. Jumătate dintre angajaţii Aeroportului Iași, trimiși în șomaj tehnic: 'Am înregistrat pasageri şi cu 40 de grade febră. Nu declară dacă au luat avionul din altă parte'

Criza provocată de coronavirus trimite în șomaj tehnic jumătate din angajații Aeroportului Iași.

Directorul Cătălin Bulgariu a precizat, luni, că nu își mai poate permite să-i țină pe toți cei 129 de salariați întrucât majoritatea cureselor au fost suspendate.

” Acum organizăm turele, pentru că aeroportul Iaşi trebuie să rămână deschis. Dar jumătate din oameni vor intra în şomaj tehnic. Nu am stabilit încă data, noi am vrea cât mai repede. Probabil vor pleca începând cu 1 aprilie. Mai avem doar câteva zboruri pe zi, două-trei pe rute externe şi unul către Bucureşti. Spre Capitală aveam înainte de criză şapte curse pe zi tur-retur, de azi am rămas cu una”, a afirmat directorul aeroportului Iaşi, Cătălin Bulgariu, pentru News.ro.

Bulgariu este de părere că zborurile pe teritoriul României trebuiesc sistate până la ieșirea din starea de urgență a țării pentru că sunt călători care mint cu privire la istoricul deplasărilor lor și riscul să îmbolnăvească și alte persoane este foarte mare.

” Am avut în ultimele zile, pe fiecare zbor, persoane care nu declară că au luat avionul din altă parte, dar vin de fapt din zone cu risc, dar am avut şi pasageri cu semne vizibile de boală. Am înregistrat pasageri şi cu 40 de grade febră. Ne-am confruntat şi cu persoane inconştiente. O doamnă care intrase în contact cu o persoană confirmată cu coronavirus a considerat că e mai bine să facă un zbor la Bucureşti decât să stea acasă. Cer sistarea zborurilor comerciale de pasageri în România, pentru a limita răspândirea pandemiei”, a mai spus şeful aeroportului ieşean.

Estimările specialiștilor aeroportului arată că traficul de pasageri în aprilie va fi cu peste 90 la sută mai mic decât într-o lună obişnuită.