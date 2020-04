Președintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, Unitatea de Suport Medical „Bucureștii Noi”, realizată cu sprijinul unor companii din mediul privat și a unor organizații nonguvernamentale.

”Apreciez foarte mult această inițiativă privată. Inițiatorii sunt sunt firmele Auchan și Leroy Merlin. Multe ONG-uri au venit în sprijin, cu bani, cu muncă, și au realizat această facilitate. Sunt impresionat. Avem aici multe soluții noi, inovatoare. Cred că cei care, din păcate, vor avea nevoie de un loc aici, vor fi foarte mulțumiți de ce găsesc. Această facilitate va fi operată într-un parteneriat. Institutul Matei Blaș și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va gestiona ce se va întâmpla aici. Departamentul pentru Situații de Urgență a fost implicat în coordonare și amenajare și va coordona în continuare modul cum funcționează această facilitate. Sunt foarte bucuros că antreprenorii și privații au înțeles să nu lase statul singur în fața acestei pandemii”, a declarat Klaus Iohannis.

La începutul lunii aprilie, mai multe companii private și ONG-uri, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Departamentului pentru Situații de Urgență au început unui centru de spitalizare pentru pacienți cu COVID-19 noncritici. În acest sens a fost pus la dispoziție un spațiu de 7.500 de metri pătrați in Bucureștii Noi. Activitatea din această unitate va fi gestionată de Institutul ”Matei Balș” și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

