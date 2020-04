Președintele Klaus Iohannis a avertizat, vineri, că urmează săptămâni critice pentru România în contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, șeful statului a făcut un apel la românii din afara țării, să nu se întoarcă acasă de Paște pentru a proteja astfel viața și sănătatea celor dragi.

”Este o etapă pe care, prim măsurile restrictive, am reușit să o întârziem cât mai mult posibil. Urmează săptămâni foarte dificile, care vor fi critice pentru sistemul de sănătate din România. Să fim toți conștenți de acest lucru pentru că vor veni momente cu o mare încărcătură emoțională care ne vor testa solidaritate și unitatea.

Avem deja de deplâns 116 morți. Nu știm câte victime vor mai fi, dar știm sigur că depinde de noi să avem cât mai puține victime. Dacă nu respectăm cu strictețe toate măsurile impuse de autorități, pierderile de vieți omenești vor fi din ce în ce mai multe și cazurile grave se vor înmulți.

Fiecare zi este o cursă contracronomentru pentru a salva viețile semenilor noștri. Trebuie să câștigăm această bătălie, o luptă pe viață și pe moarte. De aceea măsurile de distanțare socială trebuie să rămână în vigoare până când pericolul provocat de acest virus va trece. Nimeni nu va fi cu adevărat în siguranță până când nu vom fi cu toții în siguranță!”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a avut un mesaj clar pentru românii din afara țării.

”Se apropie cele mai importante sărbători creștine, pe care oamenii le celebrează, în mod firesc alături de cei dragi. De data aceasta însă, Învierea Domnului găsește întreaga omenire într-un moment de criză profundă, în plină epidemie provocată de un virus ucigaș.

Fac un apel către românii din diaspora: nu veniți anul acesta acasă de sărbători! Revenirea în țară, în sânul familiei, poate fi extrem de pericoloasă atâta pentru voi, cât și pentru cei la care țineți atât de mult. Anul acesta vom fi alături de cei dragi, dar de la distanță. Este singurul mod în care ne putem exprima afecțiunea față de cei pe care îi iubim, fără a le pune în pericol viața și sănătatea”, a mai spus Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a transmis un mesaj către credincioșii care și-a dori să participe și în acest an la slujbele din prioada Paștelui.

”Aveți încredere, această perioadă dificilă va trece și ne vom reuni în bisericile noastre cu și mai multă credință! (...) Acum însă nu există nicio altă cale de vă proteja pe voi și pe apropiații voștri decât aceea de a sta acasă, de a respecta cât mai mult regulile de distanțare socială. Aceasta este cea mai puternică și plină de dăruire manifestare a dragostei creștinești și a iubirii aproapelui”, a transmis Iohannis.

Potrivit informării transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategică, în România există, în acest moment, 3.183 de cazuri confirmate cu COVID-19. Este vorba despre un număr record de cazuri noi, adică 445 mai multe decât la raportarea făcută joi, la aceeași oră.

În continuare, cel mai mare focar de COVID-19 din România este în județul Suceava, acolo unde sunt confirmate 866 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Urmează Bucureștiul cu 544 de cazuri și județul Neamț, cu 150.

