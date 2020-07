CORONAVIRUS | Klaus Iohannis: Avem de gând să achiziționăm vaccinul, în măsura în care el va fi disponibil (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că atunci când va apărea pe piață un vaccin anti-COVID-19, statul are de gând să îl achiziționeze. Totodată, acesta a mai spus că se va achiziționa și medicamentul Remdesivir.

Președintele a afirmat că Ministerul Sănătății a întreprins pașii necesari pentru a fi împreună cu celelalte state din UE în achiziționarea vaccinului împotriva noului coronavirus.

”Avem de gând să achiziționăm și vaccinul, în măsura în care el va fi disponibil, și medicamentele. De această chestiune se ocupă, la noi, Ministerul Sănătății, care a întreprins pașii necesari pentru a fi împreună cu celelalte state din UE, țară care își anunță intenția de a contracta vaccinului anti-COVID-19, dacă va fi disponibil. Suntem prinși în procedură”, a menționat el.

