CORONAVIRUS. Klaus Iohannis: Dacă după 15 mai numărul infectărilor și al deceselor scade, putem să intrăm într-o fază de relaxare / Cineva propunea măsura aberantă ca persoanele de peste 65 de ani să fie carantinate. Așa ceva nu se va întâmpla (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit, marți, românilor pentru că cei mai mulți au respectat măsurile de restricție impuse de autorități în perioada Paștelui ortodox. Șeful statului a anunțat că dacă situația se va îmbunătăți în perioada următoare, din 15 mai autoritățile ar putea adopta măsuri de relaxare a restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

”Dacă după data de 15 mai dacă numărul de persoane infectate scade, dacă numărul de decese scand, dacă respectăm restricțiile și lucrurile merg înspre bine, este clar că putem să intrăm într-o fază de relaxare”, a anunțat președintele, pecizând că va fi vorba despre o relaxare graduală a măsurilor de restricție.

Totodată, președintele Klaus Iohannis a ținut să dea asigurări că persoanele de peste 65 de ani nu vor fi carantinate.

”A apărut o idee care a dus la foarte multă neliniște. Într-un asemenea plan cineva propunea măsura aberantă ca persoanele peste 65 să fie carantinate. Așa ceva nu se va întâmpla, e inacceptabil. Trăim într-o societate liberă, dar în nici un caz nu venim cu asemenea măsuri totalitare. Deci stați liniștiți, nu vine nimeni să vă ia de acasă și să vă ducă în carantină, nu vine nimeni cu măsuri inumane. În nici un caz statul nu va veni să impună asemenea măsuri care nici nu trebuie discutate într-o societate din secolul 21”, a mai spus Klaus Iohannis.

”Vă mulțumesc că ați respectat măsurile impuse de autorități în aceste zile de sărbătoare. Sunt foarte bucuros să constat că am reușit să facem ce ne-am propus, ficare să stea acasă și să sărbătorim Învierea Domnului așa cum am putut mai bine în această perioadă de pandemie. Vreau să mulțumesc bisericilor și preoților, care au avut o contribuție semnificativă în a asigura ceremoniile religioase astfel încât credincioșii să nu se expună riscurilor de contaminare. Mulțumiri se cuvin și autorităților care au fost prezente, care au știut să intervină acolo unde a fost nevoie. Mulțumiri speciale medicilor și personalului medical care, în timp ce majoritatea au stat acasă și au sărbătorit Paștele, au fost la serviciu și au avut grijă de cei bolnavi”, a declarat șeful statului.

Pe de altă parte, Iohannis a condamnat manifestările violente din unele zone ale țării.

”Totuși, în acest context general foarte bun, au fost câteva chestiuni cu un iz clar negativ. Condamn cu fermitate manifestările violente care au fost puține, dar foarte vizibile”, a mai spus Klaus Iohannis.

