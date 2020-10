CORONAVIRUS | Klaus Iohannis, despre evoluția epidemiei: Nu trebuie să căutăm vinovați (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că nu trebuie căutați vinovați în ceea ce privește evoluția pandemiei de coronavirus.

Mai exact, președintele României a afirmat că tot ceea ce s-a putut face în privina stopării răspândirii Covid-19 s-a făcut.

”În ce privește numărul de bolnavi, suntem în pandemie și ceea ce s-a putut face, s-a făcut. Nu cred că trebuie să căutăm, acum, vinovați. Noi trebuie să căutăm soluții pentru a evita răspândirea necontrolată a bolii în populație”, a spus Iohannis.

Cât despre situația de la Unifarm, care are în depozite ventilatoare și echipamente anti-Covid, șeful statului a menționt că ”cu siguranță acele ventilatoare, măști șamd trebuie puse în circulație și folosite acolo unde este nevoie, și sunt convins că asta se va întâmpla în viitorul apropiat”.

