CORONAVIRUS | Klaus Iohannis, despre revenirea la starea de urgență: Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, putem să revenim la restricţii (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că nu este exclusă revenirea la stara de urgemță în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus, însă o astfel de măsură nu este de dorit. Astfel, șeful statului a făcut apel la populație să respecte regulile stabilite de autorități pentru a limita răspândirea COVID-19.

"Eu mă bazez și m-am bazat în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să intervină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte calr că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare. Sunt în contact și cu guvernanții, și cu specialiștii și deocamdată credem că, împreună cu românii, avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență. Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Dar eu nu îmi doresc acest lucru, nici românii nu cred că își doresc acest lucru. Haideţi să respectăm normele în vigoare", a spus Klaus Iohannis, la finalul unei vizite pe care a făcut-o la Institutul Cantacuzino.

În același timp, șeful statului a precizat că în situația în care crește numărul de bolnavi, este destul de greu imaginat cum ar arăta o nouă fază de relaxare. Iohannis a precizat și că, în acest moment, autoritățile poartă discuții cu privire la o nouă prelungire a stării de alertă, care va expira într-o săptămână.

