CORONAVIRUS. Klaus Iohannis: După 15 mai, toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. Vom putea să ne deplasăm fără să trebuiască să declarăm unde mergem și de ce (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, primele măsuri de relaxare a restricțiilor care vor intra în vigoare după data de 15 mai. Una dintre acestea prevede obligația ca cetățenii să poate măști de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. Tot după 15 mai, se va renunța la restricțiile privind deplasările individuale în spațiile publice.

”Una dintre măsuri este cea cu masca de protecție. Am decis ca după data de 15 mai, toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun. Această măsură nu este limitată în timp. Vom putea să renunțăm la purtarea măștii poate la anul, când această pandemie va fii sub control și nu mai există riscul infectării.

După data de 15 mai, vom renunța la restrângerile care privesc persoane. Nu vom prelungi restricțiile de deplasări individuale. Vom putea să ne deplasăm în spații publice fară să trebuiască să declarăm în prealabil unde mergem și de ce mergem”, a anunțat Klaus Iohannis, precizând că, în curând, va fi prezentat public un plan detaliat în acest sens.

Pe de altă parte, șeful statului a precizat că multe dintre restricțiile care sunt în vigoare în acest moment se vor aplica și după jumătatea lunii mai. Klaus Iohannis s-a referit în acest context la manifestările și adunările publice care vor fi în continuare interzise.

Totodată, Iohannis a avut un mesaj ferm pentru cetățeni: ”Până la 15 mai, până când se epuizează actuala stare de urgență, toate restricțiile rămân în vigoare. Până în 15 mai, stați acasă!”

De asemenea, șeful statului subliniat că după jumătatea lunii mai românii vor putea să se miște mai liber în spațiile publice, însă acest lucru nu va însemna că se va reveni la normalitatea dinaintea crizei provocate de noul coronavirus.

Referindu-se la situația anului școlar, șeful statului a anunțat că, înn cursul zilei de miercuri, se va întâlni cu conducerea Ministerului Educației pentru a discuta despre un plan concret pentru revenirea elevilor la școală.

”În paralel, se lucrează la un plan care va prevedea exact cum se va reveni în activitatea economică, în special în zonele care au fost puternic restricționate, de exemplu, zona comercială”, a mai spus Klaus Iohannis.

”Să nu ne imaginăm că totul revine la normal în 15 mai. Unele restricții vor dispărea, multe altele, din păcate, vor rămâne în picioare și, pas cu pas, după un calendar care ține, evident, și de evoluția cazurilor de COVID-19, vom încerca să intrăm în ceea ce se numește «într-o nouă normalitate», fiindcă, din păcate, specialiștii, experții, medicii ne spun că virusul nu va dispărea”, a mai avertizat șeful statului.

În acest context, Iohannis a atras din nou atenția asupra faptului că din momentul relaxării restricțiilor, fiecare cetățean va avea responsabilitatea de a se proteja pe sine și de a-i proteja pe cei din jurul său de o eventuală infecție cu noul coronavirus.

Astfel, președintele a menționat categoriile cele mai vulnerabile în fața contaminării cu COVID-19.

”Cei mai în vârstă, cei cu alte afecțiuni vor trebui să aibă mult, mult mai multă grijă de ei și noi va trebui să avem mai multă grijă cum interacționăm cu persoanele care sunt mai expuse riscului de infectare”, a mai spus Klaus Iohannis.

Prin anunțul șefului statului, România intră astfel în rândul statelor europene care se pregătesc, treptat, de o revenire parțială la normalitate în contextul pandemiei de COVID-19. Printre acestea se numără Germania, Cehia, Austria, Danemarca și Spania.

Prima țară care a luat astfel de măsuri este Cehia, unde oamenii au acum permisiunea de a mege la înot, să alerge sau să facă exerciții fizice fără a mai purta masca de protecție, dar păstrând totuși distanțatea socială.

În Germania, de săptămâna viitoare, retailerii ale căror magazine au o capacitate de până la 800 de metri pătrați vor putea redeschide centrele comerciale. Totodată, își vor putea relua activitatea și dealerii de mașini și de biciclete și librăriile, iar frizeriile se pot redeschide odată cu școlile, pe 4 mai.

În Austria, grădinile publice, magazinele cu o suprafață de până la 400 de metri pătrați și cele de bricolaj au fost deschise. În plus, începând cu 1 mai de vor redeschide restul magazinelor, frizeriile și centrele comerciale. De la începutul lunii mai se vor relua și cursurile doar în cazul claselor mari din ciclul secundar, urmând ca celelalte instituții școlare să fie redeschise treptat, începand cu jumătatea lunii mai. Totodată, după 15 mai, aceeași măsură se va aplica și în cazul restauratelor și al lăcașurilor de cult, se vor deschide unele muzee, iar activitățile artistice vor putea fi reluate.

Iar în Spania, cea mai afectată țară europeană din punctul de vedere al cazurilor de contaminare cu COVID-19, copiii de până în 12 ani vor putea ieși la “o scurtă plimbare”, însoțiți de un adult, după ce în ultimele săptămâni nu au avut voie să iasă din locuințe.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că la nivel național au fost confirmate 9.710 cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cu 468 mai multe decât în ziua precedentă. Bilanțul deceselor a ajuns la 512.

