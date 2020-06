CORONAVIRUS | Klaus Iohannis: Virusul este încă în societate. Încercăm să relaxăm cât mai mult restricțiile, însă acum răspunderea revine fiecărui român (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a atras atenția, miercuri, asupra faptului că noul coronavirus nu a dispărut din societate, în ciuda măsurilor de relaxare care au fost impuse în ultimele săptămâni în România. Șeful statului a subliniat că acum ține de fiecare român să se protejeze de COVID-19, iar măsurile de igienă și distanțare socială sunt, în continuare, extrem de importante.

„Am luat măsuri de relaxare și vom lua în continuare, însă atrag atenția: virusul este încă în societate. Este foarte important să fim conștienți de așa-numita noua normalitate în care vom trăi. Încercăm să relaxăm cât mai mult restricțiile, însă e clar că acum răspunderea revine fiecărui român. Purtatul măștii, distanțarea, spălatul pe mâini rămân extrem de importante pentru a nu pierde controlul asupra acestei epidemii. Vă doresc tuturor să rămâneți sănătoși”, a declarat Klaus Iohannis la finalul unei întrevederi cu premierul Ludovic Orban pe tema fondurilor europene destinate României confkirm planului de redresare economică post-pandemie, propus de Comisia Europeană.

