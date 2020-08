Coronavirus la Autoritatea Electorală Permanentă. Constantin Buică: Ca preşedinte AEP am fost retestat în regim de urgenţă. Eu sunt negativ

Cazuri de coronavirus la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Președintele Constantin Buică spune însă că situația este sub control.







Cazuri de coronavirus la AEP, în Bucureşti şi Neamţ

Câțiva angajați ai Autorității Electorale Permanente din București și Neamț au fost confirmați cu SARS-CoV-2, însă situaţia este sub control, dă asigurări, joi, președintele AEP, Constantin Buică.

Acesta a precizat pentru news.ro că angajaţii respectivi sunt asimptomatici, dar au fost internați. Buică a mai precizat că a fost făcută dezinsecţie în clădirea AEP, precum şi la BEC.

„Era la Biroul Judeţean Bucureşti, la Neamţ şi Centrală. Avem într-un final test toate rezultatele şi e informaţie clară. Este vorba decât de un angajat dintr-un birou şi cu ceilalţi doi în izolare la domiciliu. Restul au fost testaţi, sunt negativi toţi. În ceea ce priveşte Bucureştiul, doamna de la Bucureşti s-a dus în data de 26 iulie şi s-a testat pe cont propriu. Noi am anunţat DSP după o anchetă de risc. Abia miercuri am avut informaţia clară şi am informat şi DSP în scris şi pentru Bucureşti şi pentru Centrală. Noi am făcut dezinfecţie aici imediat miercuri seara pe toată clădirea, atunci când am aflat. Şi aceasta şi cea de la BEC. Personalul oricum se protejează cu măşti, dezinfectaţi, deci respectăm regulile. Nu e în pericol, la acest moment, nimeni”, a afirmat Constatin-Florin Mituleţu-Buică joi pentru News.ro.

Buică a mai precizat că rezultatele sale la testele Covid-19 sunt negative.

„Eu ca preşedinte al AEP am fost retestat în regim de urgenţă, atunci când am aflat, ca să nu pun în pericol alte persoane cu care am intrat în contact. Chiar am intrat în contact cu persoane din instituţie, din judecătorii BEC, şi ca să elimin această suspiciune, m-am testat eu în regim de urgenţă. Test negativ la retestare. M-am testat o dată pe 27 iulie, la dispoziţia DSP şi la retestare a fost negativ”, a completat Buică.Adevărul despre soţul Andreei Esca: De ce Alexandre Eram a făcut o formă GRAVĂ de COVID-19

O nouă zi cu peste 1.300 de cazuri de coronavirus în România

1.345 de noi cazuri de COVID-19 și 45 de noi decese, în 24 de ore. Până în acest moment, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Bilanțul total al deceselor a ajuns la 2.566.

”În intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 45 de decese (28 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București. Dintre acestea, 2 decese s-au înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani”, transmite Grupul de Comunicare Strategică.

Din cele 45 de victime înregistrate în ultimele 24 de ore, 44 de pacienți prezentau comorbidități.

Autoritățile mai anunță că, în acest moment, în unitățile medicale sunt internați 7.961 de pacienți diagnosticați cu COVID-19.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.319.369 de teste.

De asemenea, în prezent, în România, 5.607 persoane testate pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 se află în izolare instituționalizată, alte 19.362 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată sunt plasați 178 de oameni.