CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Am depășit 1.050 de paturi în secții de ATI. Intenția e să creștem capacitatea de tratare și calitatea serviciilor / Ce spune premierul despre recordul de cazuri de COVID-19 (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Brașov, că România a depășit pragul de 1.050 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții infectați cu coronavirus, iar obiectivul autorităților este să îmbunătățească serviciile de care beneficiază acești pacienți.

„Am depășit 1.050 de paturi în secții de ATI și intenția noastră este să creștem în continuare capacitatea de tratare și calitatea serviciilor”, a spus Orban, după vizita la șantierul spitalului modular ATI pentru pacienții cu COVID-19, amenajat în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Referitor la numărul record de cazuri de coronavirus - 1.504 – raportat, joi, de Grupul de Comunicare Strategică, șeful Guvernului s-a declarat surprins de aceste cifre, însă a precizat că, din punctul de vedere al mediei săptămânale de cazuri, România se află pe un plafon cu o ușoară tendință de descreștere.

”În ceea ce privește numărul de infectări, nu iau decizii și nu facem evaluări după datele dintr-o zi, noi analizăm pe perioadă. Pot să vă spun că săptămâna trecută numărul de cazuri a scăzut la nivel de săptămână cu 650 de cazuri aproximativ, acum două săptămâni, numărul de cazuri, față de acum trei săptămâni, nu a avut o creștere decât cu 160 de cazuri, ceea ce înseamnă că, practic, am atins, pe medie săptămânală, un plafon cu o ușoară tendință de descreștere care este vizibilă în statistici. Sigur că asta nu ne determină să reducem vigilența, trebuie să fim la fel de exigenți în asigurarea respectării regulilor de protejare a sănătății de către toți actorii instituționali și de către toate persoanele.

Astăzi, într-adevăr, e un număr mai mare, puțin m-a surprins, dar trebuie să așteptăm să vedem, pe medie. Asta depinde și de modul în care sunt luate în analiză probele recoltate în centrele de diagnosticare și nu e bine să faci judecăți de valoare decât pe medii săptămânale, privitor la evoluție. Vom încerca orice reluare activitate să se desfășoare în condiții strict reglementate, care să asigure protejarea sănătății cetățenilor.

