CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Am oprit creșterea. Riscul cel mai mare era ca, la un moment dat, creșterea să nu mai fie liniară, ci să aibă o tendință de progresie geometrică (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că datele privind evoluția epidemiei de coronavirus arată că România a reușit să oprescă creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 1.345 de noi cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore, interval în care 45 de persoane testate pozitiv cu coronavirus și-au pierdut viața, în România. De asemenea, 458 de pacienți sunt internați, în prezent, în secțiile de terapie intensivă.

”După cum arată datele, am oprit creșterea. Riscul cel mai mare era ca, la un moment dat, creșterea să nu mai fie liniară, ci să aibă o tendință de progresie geometrică”, a spus Ludovic Orban.

Premierul a amintit și de perioada de vid legislativ din prima parte a lunii iulie, atunci când mii de români diagnosticați cu COVID-19 sau care intraseră în contact cu persoane testate pozitiv nu au putut fi obligați să rămână în spital sau să stea în carantină sau izolare.

”Asta din cauza faptului că pentru o perioadă de trei săptămâni nu am avut nicio pârghie legală să luăm vreo măsură legată de persoanele care au fost diagnosticate pozitiv și de persoanele care au intrat în contact cu pozitivii. Noi am avut zeci de mii de români asupra cărora nu am avut pârghia legală să instituim nicio măsură. La ora actuală, avem în izolare și carantinare aproape 30.000 de români, acre fie sunt în izolare fiind infectați și medicul și-a dat acordul să fie tratați la domiciliu, fie sunt persoane de contact. Dacă nu s-ar fi adoptat legea (carantinării și izolării – n.r.), acești 30.000 de oameni care sunt în izolare sau în carantină ar fi circulat fără nicio restricție în societate și ar fi putut să-i infecteze pe alții. Lucrul ăsta s-a întâmplat trei săptămâni”, a spus Ludovic Orban.

