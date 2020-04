Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, după discuțiile de la Ministerul Afacerilor Interne, privind gestionarea pandemiei de coronavirus, că pentru fiecare măsură de relaxare a restricțiilor, impuse în contextul stării de urgență, se vor stabili anumite reguli. În acest sens, șeful Guvernului a vorbit despre posibilitatea efectuării unui triaj la locul de muncă sau la școală prin intermediul termometrelor electronice. Orban a mai spus și că atunci când școlile se vor redeschide, elevii vor primi măști de protecție.

”Trebuie să facem o inventariere a tuturor măsurilor restrictive și să stabilim niște criterii obiective privitoare la cadența măsurilor de relaxare. Am discutat despre metodologia pe care să o aplicăm, din punctul de vedere al riscului epidemiologic, aferent ridicării oricărei măsuri de restricție. Pentru fiecare măsură de relaxare va exista o analiză serioasă, care va cuprinde un set de măsuri care trebuie impuse în mod obligatoriu. Au existat foarte multe idei, de exemplu, posibilitatea realizării unui triaj la locul de muncă sau la școală prin intermediul termometrelor electronice. E nevoie de o dotare a instituțiilor. Dacă persoana are temparatura de peste 37 de grade să nu rămână la locul de muncă și să fie suspusă unei testări medicale, inclusiv pentru COVID-19. Aplicarea acestei măsuri presupune o pregătire. Trebuie să facem o evaluare a capacității de producție”, a declarat șeful Guvernului, după ședința Grupului de Suport Tehnico-Ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României.

Ludovic Orban a făcut precizări și cu privire la obligația ca cetățenii să poarte măști începând din data de 15 mai.

”Școala este un spațiu închis. În cazul în care se va relua activitatea, cu participarea studenților sau elevilor la școală, cu siguranță, va fi asigurată masca”, a spus Orban.

Întrebat cine va asigura aceste măști de protecție, premierul a răspuns: ”Când o să avem o decizie, o vom anunța public”.

De altfel, chiar Ludovic Orban a declarat joi, că având în vedere că, de la jumătatea lunii mai, cererea de măști de protecție va fi foarte mare, trebuie realizate stocuri importante de măşti. Astfel, șeful Guvernului a precizat că Executivul susține în primul rând producătorii români de măști, dar pentru a face față cererii va fi nevoie și de cumpărarea de măști de protecție de la producătorii externi.

O altă posibilă măsură anunțată de Ludovic Orban este aceea ca în aeroporturi, termoscannerele să fie folosite nu doar la venirea, ci și la plecarea pasagerilor. Este vorba despre o măsură care ar putea fi introdusă la nivel european, a mai spus premierul.

”Pe fiecare măsură de eliminare a restricțiilor se va face o evaluare. Nu se poate face o relaxare bruscă, ci în etape. Relaxarea trebuie să înceapă acolo unde riscul epidemiologic este cel mai mic”, a mai declarat Orban, adăugând că autoritățile române vor urmări evoluțiile din alte state europene care au adoptat deja măsuri de relaxare a restricțiilor.

”Obiectivul nostru este să găsim echilibrul între măsurile de relaxare din considerente economice, cu reducerea la maximum a oricărui risc de creștere a numărului de infecții”, a mai spus Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a precizat că și parcurile s-ar putea redeschide mai repede, desigur, cu respectarea unor măsuri de siguranță pentru cetățeni.

Amintim că, pe 28 martie, parcurile și grădinile publice din Capitală au fost închise. Asta după ce, cu o săptămână înainte, în ciuda avertismentelor repetate venite din partea oficialilor, sute de oameni au ieșit în parcurile din București și zonele verzi din afara Capitalei pentru a se bucura de vremea frumoasă, dar ignoârd pericolul reprezentat de noul coronavirus.

Potrivit informării transmise joi de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost confirmate 10.096 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns la 552. De asemenea, de la începutul pandemiei, 2.478 de români au fost declarați vindecați.

