Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, după ședința Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, că s-a stabilit cum se va proceda odată cu intarea în vigoare a a legii 55 privind starea de alretă.

”Am hotărât cum procedăm odată cu intarea în vigoare a legii 55, odată cu ziua de mâine (luni – n.r.). Am convocat CNSSU luni, la ora 7.30 dimineața, și ședința de Guvernul la ora 8. Sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite în legea 55 pentru instituirea stării de alertă în baza legii. Hotărârea de Guvern, conform legii este actul normativ prin care am decis să instituim starea de alertă odată cu intarea în vigoare a legii. Și în cele trei zile în care nu a fost în vigoare legea, în baza OUG 21, am instituit starea de alertă. Decizia pe care am luat-o este aceea ca odată cu intarea în vigoare a legii, să instituim starea de alertă prin hotărâre de Guvern, în condițiile prevederilor legale care au fost stabilite de Parlament. Hotărâra de Guvern va cuprinde tot ceea ce prevede legea și odată cu adoptarea ei, practic, rămânem în stare de alertă, în care, de data asta, avem la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii”, a spus premierul, adăugând că luni va convoca și toate instituțiile cu aribuții de control care pot dispune măsurile necesare pentru respectarea regulilor.

”Toate instituțiile de control implicate vor fi pe teren și vor impune aplicarea legii. Vom apela la toate pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că instituțiile publice, agenții economici, cetățenii respectă regulile pe care le-am impus și vom lua toate măsurile pentru a apăra sănătatea și viața oamenilor”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre aglomerația de la graniță: A fost un val de veniri în țară, cel mai probabil, determinat de decizia de a păstra carantina instituționalizată numai la cerere

Totodată, pemierul s-a referit la situația de la granița de vest a țării, unde mii de oameni au așteptat ore la rând în acest sfârșit de săptămână pentru a intra sau a ieși din România.

”Am făcut o analiză cu reprezentanții MAI și toate celelalte entități implicate și am dispus o serie de măsuri pentru fluidizarea traficului la graniță. Față de ritmul normal de intrări în țară, care era de aproximativ 3.000 de persoane, a fost un val de veniri în țară. Acest val, cel mai probabil a fost determinat de decizia CNSSU de a păstra carantina instituționalizată numai la cerere și instituirea obligativității izolării la domiciliu a celor care vin din străinătate. (...) Un foarte mare număr de persoane, peste 1.200, au venit ca pietoni”, a precizat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Terasele vor rămâne închise

De asemenea, șeful Guvernului a subliniat că terasele vor rămâne în continuare închise, referindu-se la petrecerea care a avut loc sâmbătă seară, în parcul Herăstrău, unde sute de persoane s-au distrat fără a respecta normele de distanțare socială impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

Întrebat cum vor fi împiedicate astfel situații, în viitor, Ludovic Orban a răspuns: „Printr-o mobilizare a forțelor de ordine, inclusiv a reprezentanților autorităților locale. (...) Parcurile sunt în subordinea Primăriei Capitalei sau a primăriilor de sector, iar ceea ce se întâmplă în parcuri este, în egală măsură, răspunderea noastră și a autorităților locale. În ceea ce ne privește, am dispus măsuri cu toate autoritățile implicate, inclusiv cu ANSVSA, care, la ora actuală, este în control la terasele care au vândut în sistem take away și care au pus muzică”.

Premierul a subliniat, în acest context, că distanțarea socială depinde de fiecare cetățen în parte, aceasta fiind cea mai bună măsură de precauție care poate fi luată pentru a evita răspândirea noului coronavirus.

”Efectivele Poliției nu pot să păzească milioane de oameni care sunt în spațiile publice”, a spus Orban, adugând că autoritățile au pârghiile necesare pentru a aplica legea.