Premierul Ludovic Orban a vorbit, duminică seara, despre un plan în trei etape de extindere a capacității de spitalizare a pacienților infectați cu noul coronavirus.

”În ce privește capacitatea spitalelor, am gândit un plan în trei etape. Îl pregătim progresiv. Există o capacitate de tratare stabilită, există măsuri de reducere a numărului de alte tipuri de cazuri tratate pentru disponibilizarea graduală a numărului de paturi necesare pentru pacienții cu coronavirus. Gradual va crește numărul de spitale care vor prelua pacienți cu coronavirus. Dacă evoluția va fi de asemenea natură, anunț de pe acum că vom aplica măsura folosită și în alte țări: cazurile care nu sunt grave, cu simptome ce nu necesită tratament în spital, vor fi tratate la domiciliu, cazurile care necesită internare vor fi tratate în alte secții, în secțiile de terapie intensivă vor fi tratate doar cazurile cele mai grave. Dar această măsură se va lua în funcție de evoluția cazurilor”, a explicat Ludovic Orban.

România a intrat, sâmbătă, în Scenariul trei de răspuns la criza generată de noul coronavirus.

La ora transmiterii acestei știri, în țara noastră sunt confirmate 139 de cazuri de contaminare, iar nouă dintre pacienți s-au vindecat și au fost externați.

Duminică au fost confirmate 16 noi cazuri. Este vorba despre patru pacienți în București, patru în Arad, trei în Brașov, doi în Brăila și câte unul în Constanța, Teleorman și Iași. Pacienții au vârste cuprinse între 5 și 71 de ani.

”Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate în carantină. (...) Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate în spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța și se află sub supraveghere medicală permanentă. Starea de sănătate generală a pacienților este bună, cu excepția bărbatului internat la spitalul Victor Babeș, care a prezentat complicații, dar a cărui stare este ameliorată”, se arată într-un comunicat de presă al Grupului de Comunicare Strategică.

